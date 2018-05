Villiers fête la nature

En mai, sur le plan d’eau de Villiers, «fais ce qu’il te plait» ! Une grande manifestation est en préparation pour la promotion des activités «nature» du Vendômois et du Dunois.

Déjà, en 2017, le Pays Dunois avait lancé la première fête de la nature, un événement qui s’était déroulé à Châteaudun, en juillet. Une coopération entre les deux pays, chacun ayant la charge, en alternance, d’organiser cette manifestation. Naturellement, le Vendômois s’est arrêté sur le site du plan d’eau de Villiers qui offre toutes les activités nautiques, pédestres et cyclo dans un lieu labellisé «Pavillon bleu». «Les objectifs sont simples, dynamiser et développer l’attractivité du territoire autour de son offre nature. Et fédérer les acteurs autour d’un nouveau projet touristique commun générant plus de flux d’échanges entre le Pays Dunois et le Pays Vendômois, notamment sur le parcours cycliste le long de la Vallée du Loir, de Châteaudun à Vendôme, et qui poursuit sa route vers la Sarthe», souligne Corinne Gontier, directrice de l’Office de tourisme de Vendôme.

A l’origine de ce projet, le Syndicat mixte du Pays Vendômois a judicieusement sollicité l’Office de tourisme pour parfaire l’organisation l’événement. Pour cette Fête de la nature, nombre d’activités seront présentées en collaboration avec des associations partenaires comme Néovent, pour les sports nautiques, mais aussi Cap Rando pour la marche nordique. Une multitude de stands autour du plan d’eau pour mettre en lumière toutes les offres sur le territoire : des circuits cyclistes de Villiers à Thoré, voire jusqu’à Montoire, et des randonnées pédestres comme celle de Rochambeau pour tester et pourquoi pas s’y mettre. Des visites et des haltes prévues également pour goûter ou découvrir les produits locaux. En parallèle, l’association Perche Nature couvrira aussi l’observation des oiseaux sur le plan d’eau de Riottes à Naveil.

Une occasion également de découvrir les deux nouveaux Guides du Routard ou la présentation des cartes d’IGN spéciales rando dans la Vallée du Loir. «Nous aurons un jeu concours autour du Pass Découverte avec une carte à tamponner dans les différents stands. Nous désirons faire découvrir grâce à nos partenaires les vélos à assistance électrique en les testant sur place. Clubs de canoë, Compostelle 41 pour les chemins balisés, des équipementiers, les magasins de pêche, la Maison Botanique, tout ce qui fait l’attractivité du territoire sera sur place», poursuit Corinne Gontier. Sans oublier la restauration avec les produits du terroir et les vignerons vendômois… Une grande fête, ouverte à tous et gratuitement, pour réunir tous les Vendômois autour de la nature.

Plan d’eau de Villiers-sur-Loir, le dimanche 27 mai,

toute la journée, accès gratuit.

Alexandre Fleury