Voyage musical en Patagonie

Pour son dernier concert de l’année, Musikenfête propose dimanche 20 octobre une sublime rencontre avec Karumanta : «La patagonie au coeur»

À la salle des fêtes de Montoire-sur-le-Loir, dimanche 20 octobre à 17h, le trio Karumanta, bien connu à Montoire, notamment pour avoir créé le Chant du Festival, fera voyager les spectateurs en Patagonie, cette région mythique de l’Argentine.

Karumanta «ceux qui viennent de loin» en langue Quechua réunit une voix féminine, celle de Beb, et deux voix masculines, celles de Jorge et Mario, mais aussi beaucoup d’instruments : guitare, charango, kena, sikus, bombo et diverses percussions.

C’est le vent de la pampa de la lointaine Patagonie, singulière et plurielle à la fois, qui souffle encore et toujours sur leur chant en y posant l’empreinte indélébile des terres et mers australes.

C’est des moments de vrai bonheur artistique qu’il serait dommage de manquer !

Le concert, comme toujours, se terminera autour du verre de l’amitié.