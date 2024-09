Week-end Dar Dar avec l’Hectare

Une offre 100% gratuite pour les 15-25 ans, initiée par la région Centre-Val de Loire à laquelle participe l’Hectare-Territoires vendômois les 27 et 28 septembre.

Le prélude au foutu zoo, spectacle, jeudi 26 septembre à 14h30 et 20h30 et vendredi 27 septembre à 14h30 et 19h à l’Habitat Jeunes Ô Coeur, 12 rue Edouard Branly à Vendôme.

Avec le collectif Le Printemps du machiniste. Suite à leur intervention au collège Louis Pasteur de Morée, est née «Le Prélude au foutu zoo», sorte de première partie de leur prochain spectacle. Laissez-vous accompagner par Dorine, Louis et Noé dans une aventure radiophonique exceptionnelle où vous aurez la parole. Gratuit pour les 15-25 ans, 10€ +25 ans, 7€ à 2€ tarifs réduits. Inscription au 02 54 89 44 00 ww.lhectre.fr

Subjectif Lune, sortie de résidence, samedi 28 septembre à 14h Au Minotaure à Vendôme.

Dans le cadre de la résidence de création de leur prochain spectacle Subjectif Lune, qui sera présenté en ouverture du festival Avec Ou Sans Fils 2025 le mercredi 22 janvier 2025 à 21h, la compagnie les Maladroits vous invite à assister à une étape de travail. Gratuit. Sur réservation

Atelier théâtre d’objet, samedi 28 septembre de 15h15 à 17h15 (lieu à confirmer)

Venez découvrir les grands principes du théâtre d’objet ! Ouvrez votre imaginaire à cette discipline accessible à toutes et tous qui utilise la puissance des symboles et de la métaphore pour évoquer des lieux, des personnes, des situations. Un moment ludique et drôle à partager ! Gratuit pour les 15-25 ans, 10€ +25 ans, 7€ à 2€ tarifs réduits.

Visite du Minotaure, samedi 28 septembre à 10h et 11h

Accompagné par le Service des Publics de L’Hectare-Territoires vendômois, partez à la découverte du théâtre, de ses coulisses, de son histoire, de ses métiers. Passez de l’autre côté de la scène, là où tout est possible, pour un moment convivial et une promenade surprenante. Gratuit, sur réservation

Programme hors week-end Dar Dar

Libre penseur, récit-concert, le 1er octobre à 19h à Cellé, le 2 octobre à 19h à Coulommiers-la-Tour et le 3 octobre à 19h à Saint-Arnoult

Adaptation du roman «De nos frères blessés» de Joseph Andras, conte les 89 derniers jours de Fernand Iveton, ouvrier tourneur Algérois condamné à mort par l’État français en 1956 pour tentative de sabotage. Tout public à partir de 14 ans. Tarifs de 7 à 10€