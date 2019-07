Week-end musical à Saint Firmin-des-Prés

Vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le coeur, c’est assurément ce que vous ressentirez avec le programme musical de ce week-end des 6 et 7 juillet à Saint Firmin-des-Prés.

Samedi 6 juillet, à partir de 19h, au pôle culturel et associatif, en extérieur (en cas d’intempérie, repli salle de la Mouline).

Hysterical à 19h : groupe vendômois, fondé en 2014 par Clément-Baptiste Pauchet et Antoine Joneau. Rock-Hard, Rock-Blues.

Holy M., alias Paul Guillenneuc, à 20h : Auteur-compositeur guérandais, en solo au piano, il distille joyeusement ses textes avec un accompagnement tantôt acoustique, tantôt électro.

U-Funk à 22h : Du funk, de la soul, du groove. Reprises des tubes incontournables (Stevie Wonder, Jackson 5, Chic, Bruno Mars …) jusqu’à ceux moins légendaires avec parfois une guitare teintée de distorsion pour un mélange funk-rock.

Dimanche 7 juillet, à 17h, au pôle culturel et associatif, salle de la Mouline.

En 1ère partie : Choeur des Prés : Premier spectacle de la toute nouvelle chorale de St-Firmin-des-Prés, dirigée par Nathalie Salva. A découvrir absolument !

En 2e partie : Têt’en l’air : Ensemble vocal de Blois, sous la direction de Norbert Parmentier. Chansons du répertoire français, essentiellement. L’accompagnement musical et gestuel anime les chants pour donner forme au spectacle.

19h : clôture du week-end musical : vin d’honneur offert par la municipalité

Tarif entrée : 5 euros –

gratuit pour les moins de 16 ans.

Mairie mairie-saint-firmin-des-pres@wanadoo.fr /

02 54 73 06 46 / 06 30 17 36 86

Buvette et restauration sur place (assurée par les associations : Gym détente, Chemins et Paysages, Chœur de St-Firmin et Entr’âge) – Assiettes garnies, frites, sandwichs, buvette.

Evénement organisé par la Municipalité de St-Firmin-des-Prés, avec le soutien de : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONS DES TERRITOIRES VENDOMOIS / VILLE DE VENDOME / CASTORMAT / ENTREPRISE ANONYME DE LA GARENNE / BRILLARD MENUISERIE/ DJC / GROUPAMA / CHAMBRES D’HOTES / AMV / AUTO-ECOLE DU CENTRE / CARS SAINT LAURENT / CRYSTAL groupe / ANYTAG / GROUPE /CGCOM / ATMOSP’HAIR / NOEL GAUTHIER LEGUMES / PASCAL GAUTHIER BOUCHERIE / ARV / PAGE 10/2

