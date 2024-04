À Montoire, un trail «Entre caves et château»

Quatre trailers chevronnés, Arnaud, Laurent, Romain et Sam ont imaginé de faire découvrir quelques lieux emblématiques du Vendômois à travers un trail, soit une course longue distance au milieu de la nature. Quoi de plus représentatif de cette région que des vestiges de forteresses médiévales et des troglodytes.

Le 7 juillet, à 9h, départ du Quartier Marescot à Montoire, passage à l’Hospitalet direction Lavardin avec traversée du château, puis en route vers Villavard pour un voyage souterrain d’un kilomètre à travers une champignonnière en activité, poursuite vers Saint-Arnoult et son plan d’eau bucolique puis retour à Montoire où un «ravito» gigantesque sera offert aux participants. Trois distances possibles 10, 20 et 30 km. Les quatre organisateurs ménagent de nombreuses surprises aussi bien dans le choix d’un parcours très atypique, que des animations et des surprises qui le ponctueront. Une médaille réalisée par un artisan d’art local sera remise à toutes celles et ceux qui finiront la course et les vainqueurs sur les trois distances recevront un trophée.

Les bénéfices de l’opération seront versés à l’association de l’Hospitalet de Montoire. 110 bénévoles sont nécessaires pour assurer la remise des dossards, la signalisation, la sécurisation, la buvette, le ravitaillement des quelque 600 participants attendus… Tous ceux qui aiment notre territoire et qui souhaitent en faire partager les richesses et les secrets à des visiteurs venus de toute la France, peuvent rejoindre la joyeuse équipe organisatrice dont l’objectif est de pérenniser la course en lui donnant chaque année une attractivité sans cesse renouvelée !

Très belle journée en perspective au profit d’une association qui œuvre avec un humanisme exceptionnel auprès de personnes en situation de handicap !

Sabine Campion