Acquisition d’un fauteuil de mise à l’eau

L’USV Natation vient d’acquérir un fauteuil de mise à l’eau pour sa section Sport et Santé.

En présence des membres et du bureau du club sportif de natation de Vendôme ainsi que du maire, Laurent Brillard et Jimmy Marcilly, maire-adjoint en charge du sport, une démonstration de mise à l’eau a pu se faire pour tester ce nouveau fauteuil assez révolutionnaire. En effet, pour permettre une accessibilité à la piscine aux personnes à mobilité réduite et à celles en fauteuil dans les meilleures conditions, ce chariot élévateur mobile est une aubaine. «Aujourd’hui, ce public a un taux de fréquentation très faible en piscine et en levant la problématique de l’accueil et de la mise à l’eau, nous allons changer beaucoup de choses» soulignait Yolande Gruel de l’USV Natation, en charge du dossier des subventions pour l’association.

Pour un coût de plus de 13 000€, le club sportif a cherché à financer ce fauteuil, avec des partenaires. Il les a trouvés au travers de subventions du Conseil départemental, de la Maison de Santé pluridisciplinaire et de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois, avec un reste à charge de 10% pour l’association.

Un matériel qui n’existe pas dans les piscines de la région et qui pourra être utilisé également pour toutes les personnes à mobilité réduite (PMR) se présentant au Centre Aquatique de Vendôme. Une vraie opportunité pour le développement du Centre Aquatique Vendômois.