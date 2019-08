AG du Club de Rugby de Vendôme

Une saison 2018-2019 où les résultats ont été dans toutes les sections et qui, comme le précisait son président Eric Barthès, était sous le signe des investissements humains, des équipements et de partenariats.

«Des investissements et des résultats c’est comme cela que l’on résume cette année à l’USV Rugby» déclarait d’emblée son président. Un encadrement sportif renforcé et des efforts en formations pour l’accompagnement sénior dans la préparation physique seront la clé du succès en championnat. Le partenariat renforcé avec Montoire-sur-le-Loir sur les écoles de rugby et la mise en commun des U14 pour une équipe en championnat qualifié en Grand Ouest a permis d’élever l’équipe à son plus haut niveau, une 3e place honorable pour une première année. Cette année le regroupement également des juniors (-19ans) avec le club de Blois, Bracieux et Montoire a bien fonctionné avec une fin de saison un peu plus complexe dans la motivation des joueurs. «A tous les niveaux on ne peut que se féliciter» insistait Eric Barthès.

La saison a vu également l’inauguration du nouveau Club house du Club, totalement rénové. L’achat d’un deuxième bus bien utile lors des déplacements. Reste pour cette fin d’année quelques travaux comme l’ouverture côté club house d’un portail donnant accès au parking rue du XXe Chasseur et un projet sur l’assainissement du bâtiment. L’Assemblée Générale se terminait, rue du Change par un moment festif entre joueurs, membres et sympathisants autour d’un pot d’honneur et l’ouverture exceptionnelle de trois magasins partenaires du club avec des promotions avantageuses, l’histoire de fêter la fin de saison.

www.usvendomerugby.com

Alexandre Fleury