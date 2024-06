Animer et partager les valeurs des Jeux

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques et du passage des flammes en Loir-et-Cher, le conseil départemental a créé un espace d’animation exclusif «Les Rendez-vous des Jeux» au cœur de la ville de Blois pour partager la passion des jeux à travers, expositions, projections de documentaire, musée numérique, jeux…

Ouvert au public du mardi au samedi jusqu’au 11 août à l’extinction de la Flamme Olympique, ce lieu rouvrira à l’occasion de l’arrivée de la Flamme pour les Jeux Paralympiques. Grâce à une programmation variée, mêlant la culture au sport, «Les rendez-vous des Jeux» propose donc plusieurs temps et animations destinés aux jeunes et moins jeunes. Ainsi l’exposition « Le Sport en images »jusqu’au 27 juin nous plonge dans l’univers du sport évidemment mais sous forme d’un esthétisme merveilleux, des clichés, qui pourtant pris dans l’action du jeu, illustrent parfaitement les différentes facettes du sport en mettant en valeur des versions personnelles. Des photos prises par des journalistes photographes pour certaines et surfent sur de la photo d’art. N’hésitez surtout pas à pousser la porte, vous risquez d’être bluffé par l’esthétisme.

Une programmation donc très variée avec le musée numérique Micro-folie conçu par la Cité des Sciences de la Villette et le Ministère de la Culture. Projections de films documentaires, conférences, concerts, spectacles et tournois d’E-Sport viendront ponctuer tout le long des mois de juin et juillet les temps forts de ce lieu.

A deux pas du «Rendez-vous des Jeux» se tiendra également sur le parvis de l’église Saint-Vincent-de-Paul, une exposition inédite intitulée «Loir-et-Cher sportif, toute une histoire !». Conçue et réalisée par les Archives Départementales, elle présente, là aussi, l’histoire du sport dans le département. En accès libre, elle offre également la possibilité de visites commentées sur réservation à archives.départementales@departement41.fr .