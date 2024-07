Assemblée générale d’Also Basket

Avec un effectif revenu à celui d’avant la pandémie et des résultats sportifs en hausse, le club Also Basket de Saint-Ouen s’engage dans un nouveau projet club (2024-2028) dès la rentrée prochaine.

Le club de basket de Saint-Ouen compte 280 membres dont un tiers de filles. «Structurer et développer la filière féminine était l’un des objectifs dans notre projet club qui se termine avec cette fin de saison. Objectif atteint pour l’équipe senior couronnée de succès avec ce titre de championne interdépartementale, 100 % de victoire en douze matchs et son accession au niveau régional dès la saison prochaine» soulignait Laurence Soulis, présidente d’Also Basket lors de l’assemblée générale.

Pour l’équipe masculine coachée par Eric Mariau, le maintien en régionale 3 s’est fait avec un classement à la 5e place et avec un objectif sur deux ans pour monter en régional 2. Avec plus de 100 licenciés de 4 à 11 ans dans l’école de basket, la relève devrait être assurée. Soulignant les bons résultats lors de son rapport moral, la présidente mettait en avant qu’ils étaient le fruit d’une synergie et d’une cohésion entre joueurs, responsables d’équipes, parents et entraîneurs. D’ailleurs, dans le nouveau projet associatif pour les années à venir, Laurence Soulis désire mettre en œuvre une politique incitative de formation aux brevets fédéraux afin de pallier le besoin accru d’encadrants formés et accélérer également la formation d’arbitres. Enfin, l’arrivée de Paul, alternant en communication au sein du club va permettre à celui-ci de travailler son image à travers par exemple la conception d’une plaquette pour rechercher davantage de partenaires privés afin d’anticiper d’éventuelles réductions de subventions à venir.