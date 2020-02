Assemblées générales de votre association de pêche locale (AAPPMA)

Les AAPPMA tiendront leur assemblée générale en début d’année, c’est alors, pour vous pêcheurs, le moment de connaître les actions menées par votre association au cours de l’année passée et celles en projets pour 2020. Parcours de pêche, manifestations, empoissonnements, dépositaires, entretien, écoles de pêche…. sont des sujets qui peuvent être abordés lors de ces réunions.

Plus que jamais les associations de pêche ont besoin de bénévoles pour assurer leurs missions quotidiennes de promotion du loisir pêche mais aussi de la valorisation et la protection des milieux aquatiques.

Quelques dates d’Assemblées générales :

Vendôme : Samedi 1er février à 14h30, Pôle Chartrain dans la grande salle de réunion Bâtiment B

Morée : Samedi 15 février à 16h. Salle de Réunion Jacques Redouin, 16 rue Lemaryos

Montoire-sur-le-Loir : Vendredi 28 février à 18h, salle M. de Luxembourg.

Pêcheur février = mois des révisions !

La pêche du brochet vient de fermer et il va falloir attendre le mois de mars pour aller traquer les salmonidés. Mettons à profit ce mois de février pour préparer l’ouverture. Il est grand temps de réviser le matériel truites.

Vérifiez que les cannes ne présentent pas de fêlures et que les anneaux et leurs ligatures sont en bon état. Contrôlez le fonctionnement du moulinet, graissez et profitez-en pour l’équiper de fil neuf. Faites également le bilan du petit matériel : hameçons, plombs, émerillons, flotteurs et boite à esches. Effectuez une révision générale des leurres (poissons nageurs, cuillers de toutes sortes, leurres souples …..) changez les hameçons qui rouillent et remplacez les anneaux brisés. Vérifiez que les cuissardes ou les wadders ne présentent pas de fuite. Dernier conseil n’oubliez pas votre carte de pêche !

A quoi sert la cotisation de ma carte de pêche ?

Nombreux sont les pêcheurs qui s’interrogent sur le devenir de leur cotisation. Pour une carte interfédérale qui vous coûtera 100€ et qui vous permettra de pratiquer à votre loisir dans 91 départements les fonds sont répartis de la manière suivante :

Fédération Nationale : 28 % qui servent à financer les projets techniques, pédagogiques et halieutiques des Fédérations Départementales, promotion du loisir pêche, défense des pêcheurs et des milieux aquatiques auprès des instances nationales (ministères,…)

Fédération Départementale : 31 % afin d’acquérir et d’aménager de nouveaux parcours de pêche, de protéger les milieux aquatiques, d’aider les AAPPMA dans leurs projets, de promouvoir le loisir pêche,…

Entente Halieutique : 22 % afin d’aider les Fédérations dans leurs projets. La Fédération du Loir-et-Cher a bénéficié, en 2019, d’une aide de 200 000€ environ pour l’achat du plan d’eau de Morthèze (Couddes).

AAPPMA : 10 % pour financer les empoissonnements, la promotion via la présence sur diverses manifestations, l’entretien des parcours de pêche, la surveillance du patrimoine piscicole et des milieux.

Agence de l’eau : 9 % Redevance Milieu Aquatique (taxe de l’Etat) qui est reversée à l’agence de l’eau Loire Bretagne. L’Agence restitue ces financements via les activités menées par le pôle technique de la Fédération.

Des rivières, des plans d’eau et beaucoup de poissons

Malgré les difficultés d’approvisionnement dues à la sécheresse de cet été, la Fédération de Pêche et les trente deux AAPPMA du Loir-et-Cher ont procédé aux déversements de fin d’année.

Ceux-ci ont eu lieu sur les quarante-huit étangs et plans d’eau dont elles ont la gestion. Il s’agissait de renforcer l’effectif en place ou en ce qui concerne les nouveaux plans d’y introduire une population conséquente. Le but recherché reste avant tout de proposer aux pêcheurs des sites agréables bien empoissonnés avec une population diversifiée afin que chacun puisse y pratiquer sa pêche favorite. Certains sites sont dédiés à des pêches plus spécifiques. Dans ce cas les empoissonnements ont été adaptés ainsi que la mise en place d’un règlement particulier imposant la remise à l’eau suite au déversement.

Les premières catégories du Vendômois ne seront pas oubliées avec d’importants et réguliers lâchers de truites à l’occasion de l ouverture. Les alevinages pour «la truite de Pâques» eux aussi nombreux sur l’ensemble du département clôtureront cette période d’empoissonnement.

Bonne saison de pêche à tous !

