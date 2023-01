Atelier Yoga Montoire : «D’abord un art de vivre»

Depuis deux décennies, l’association Atelier Yoga Montoire offre bien-être et sérénité à sa trentaine d’adhérents. Avec pour architecte postural, Jeannine Delacour, professeure émérite et inoxydable, qui dispense pas moins de onze cours par semaine, dont trois à Montoire. Rencontre.

Quels sont les bienfaits de la pratique du yoga, Physiquement, mentalement ?

C’est d’abord un art de vivre que, ni votre âge, ni votre état de santé, ni votre degré de souplesse, ne vous empêcheront de pratiquer en toute sécurité et d’y trouver un plaisir certain. Celui que je dispense, le Hatha-Yoga, se concentre sur la respiration, l’étirement du corps et la concentration. C’est une recherche de bien-être physique et mental. Selon Masson Oursel, philosophe et orientaliste français, « L’art est manière de faire, le yoga est manière de se faire ».

Quelles sont les origines du yoga ? Ethniques, philosophiques ?

Le yoga est simplement originaire de l’Inde ancienne. On le rapproche souvent du bouddhisme, mais il n’a aucune connotation religieuse et encore moins politique.

Beaucoup de femmes dans votre cours collectif de Montoire. Où sont les hommes ?

A Montoire, les deux premiers cours sont essentiellement féminins. Les hommes viennent plutôt au troisième cours. Sans doute une question de disponibilité.

Pourquoi ce choix d’enseigner à Montoire et dans la région ?

J’enseigne le yoga à Montoire et dans la région parce que les hasards de la vie m’ont amenée ici et que l’envie de vaincre le stress et de retrouver une vie harmonieuse sont les mêmes partout.

Vos cours sont plutôt joyeux, quels sont vos rapports avec vos élèves ?

Mes rapports avec les élèves sont conviviaux. Je partage avec eux mes connaissances, l’enseignement des postures et de la respiration, car cette dernière est aussi importante que les postures.

Vous avez 86 printemps. Jusqu’à quel âge peut-on enseigner cette discipline ?

Il n’y a pas d’âge limite pour enseigner le yoga, à partir du moment où on est en bonne forme. A Paris, Eva Ruchpaul, auprès de qui j’ai fait ma formation durant trois ans, enseigne toujours le yoga à 94 ans. Récemment, des reportages télévisés et les réseaux sociaux ont montré des enseignantes qui ont 100 ans et qui donnent toujours des cours.

Zen et jolie

Ses yeux vert-émeraude soulignent ses origines normandes. Jeannine Delacour a enseigné entre autres à Rouen, y compris en milieu carcéral, en Guadeloupe et la voici désormais à Montoire. Elle dispense aussi ses cours à Lhomme et à Chahaignes, dans la Sarthe. Pour ce faire, elle a suivi une formation à Paris, au célèbre Institut Eva Ruchpaul, et en sort diplômée en juin 1984. Trois années d’école complétées d’une maîtrise en anatomie, respiration et postures attestent de son professionnalisme et valident sa crédibilité d’enseignante. Soit quarante-deux années de yoga au compteur. Son charisme et sa bienveillance ont entraîné dans son sillage la totalité des membres du bureau de l’association Atelier Yoga Montoire, comme Geneviève Lasri, la présidente, ou encore Jeanne Lagrange, la trésorière, à suivre ses cours. L’association existe depuis 20 ans, elle fonctionne sans subvention, juste avec la petite cotisation annuelle de sa trentaine d’adhérents, et bénéficie de l’octroi d’une salle, à l’espace Meschers (la maison des associations) grâce à la municipalité. Atelier Yoga Montoire propose également des stages, le prochain devrait se tenir début mars. Une belle occasion de rejoindre ses joyeux adhérents et de découvrir cette discipline d’exception.