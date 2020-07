Cet été je vais à la pêche !

La période estivale est là ! La chaleur se fait sentir, l’eau se réchauffe et s’éclaircit, les herbes se développent, par conséquent les alevins viennent se nourrir d’insectes aquatiques présents dans les herbiers… Tout ça sous l’œil aguerri des carnassiers !

Pour pêcher les carnassiers, optez pour la pêche à l’ultra léger, une technique redoutable et peu onéreuse ! A l’aide d’un simple ensemble canne/moulinet accompagné de petits leurres : poisson nageur, leurre souple ou encore leurre métallique, cette pêche à roder, vous permettra de capturer facilement et de façon amusante divers poissons de taille respectable et parfois bien plus : perche, black-bass, chevesne, truite…Essayer c’est l’adopter !

Cette technique peut se pratiquer en plan d’eau mais également en rivière, de première et deuxième catégorie piscicole… Si vous êtes amateurs de sensation, cet été osez la Loire et le Cher vous serez surpris ! Arbres immergés, piles de ponts ou encore structures rocheuses… les carnassiers n’attendent que vous.

Pour la pêche des poissons blancs, juillet marque le début de la meilleure période pour la pêche des cyprinidés. C’est le moment de se retrouver seul, en famille ou entre amis au bord de l’eau. Une pêche traditionnelle au coup est la bonne option pour prendre du poisson en alliant plaisir, partage et efficacité…

Tout d’abord, il faut se préparer un coup de pêche, soit en étang, soit en rivière en utilisant par exemple le blé, esche souvent délaissée, mais qui séduira aisément, pour séduire gardons et brèmes. De belles émotions en perspective !

Les tanches sont également très actives, si leur défense n’est pas spectaculaire, elle est toujours longue et opiniâtre, les meilleurs postes sont bien entendu là où de nombreux herbiers offrent à la fois abri et nourriture.

Pour les plus sportifs, la pêche du goujon à la grattée est sans aucun doute une partie de pêche agréable et amusante. Les pieds dans l’eau, gardonette (de 3 à 4 mètres) à la main. Le principe est de pêcher vers l’aval, et d’attraper les goujons à vos pieds.

Que ce soit la pêche aux leurres, au coup ou même les deux, seul ou accompagné, vous passerez trés certainement un bon moment au bord de l’eau.

Bel été !

La pêche en embarcation sur le département du Loir-et-Cher.

Voici les règles à respecter pour la pêche en bateau et en float-tube.

Domaine public :

Pour pêcher sur les cours d’eau du domaine public (La Loire et le Cher), la pêche en embarcation peut s’effectuer en tout point selon le respect de la réglementation en vigueur. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter directement la Direction Départementale des Territoires Service navigation.

Domaine privé (tous les cours d’eau en dehors de la Loire et du Cher) :

Pour pêcher sur les cours d’eau du domaine privé, il vous faut obtenir l’accord du détenteur du droit de pêche (ex : propriétaire riverain). Néanmoins, vous pouvez pêcher sur les lots de pêche gérés par le Fédération de Pêche et les AAPPMA, depuis la rive jusqu’à la moitié du cours d’eau.

Plan d’eau :

Sur le département vous trouverez ci-après la liste des plans d’eau autorisés en embarcation :

La pêche en Float-tube uniquement :

• Plan d’eau de St Quentin les Troo (2ème WE de chaque mois)

• Plan d’eau n°4 du complexe des Fontaines Fréteval maximum 3 float tube en même temps.

• La ballastière de la Scierie à Chouzy-sur-Cisse.

La pêche en Bateau et float tube :

• Plan d’eau de la Paquerie située sur la commune de Trehet.

• Lac des Trois Provinces à St Aignan sur Cher

• Plan d’eau de Morthèze, acquis par la fédération de pêche du loir et Cher fin 2018 dont l’ouverture a eu lieu le 4 juillet dernier

