Championnat du Monde à Vendôme

C’est assez rare et extraordinaire pour le souligner. Vendôme accueillera le 11 novembre, le championnat du monde féminin des poids mouches avec sa championne licenciée à l’USV Boxe, Marie Connan.

Même si Marie Connan vit et s’entraîne à Londres, elle est licenciée à Vendôme et a remporté cet été la ceinture Inter-continental. Eligible à combattre pour un championnat du monde, l’USV Boxe a pu obtenir par l’International Boxing Organization (IBO) son organisation grâce à la pugnacité de Robert Guettier, président du club vendômois. «Ça n’a pas été évident d’obtenir ce combat mondial parce que l’organisme IBO est déjà en Amérique du Nord et que l’on a attendu le droit pour Marie de prétendre à une qualification mondiale. Tout est tombé à pic car le titre était vacant et que notre championne inscrite sur la liste mondiale a pu prétendre au titre» explique le président. Elle affrontera donc l’Argentine Ayelen Micaela Alejandra Granadino au gymnase du lycée Ampère le 11 novembre pour un combat qui s’annonce mythique !

Et comme l’USV Boxe organise ce championnat mondial, il a pu décrocher également les 12 finales des championnats régionaux qui normalement sont attribuées au plus offrant sous forme d’enchère. «Ce combat international qui va attirer un grand public sera une belle façon également de mettre en avant la boxe amateur élite. Le Président Régional a dû prendre la décision difficile de nous les attribuer malgré d’autres clubs régionaux qui avaient surenchéri » poursuit Robert Guettier. Le budget pour toute cette organisation reste élevé pour le club. En effet, qui dit championnat mondial, dit également arbitres et juges étrangers ainsi que 3 membres du IBO qu’il va falloir loger, nourrir sans compter payer les billets d’avion. «C’est une grosse organisation, et nous allons procéder à une mise en vente des billets sous forme de places numérotées de façon que les intéressés puissent réserver à l’avance. C’est sans compter également sur les supporters de chaque club régional venant encourager leur boxeur. Nous voudrions aussi que les Vendômois soient présents pour soutenir Marie ». Robert Guettier a donc constitué plusieurs dossiers l’aide et les subventions, notamment des institutions comme le département et la région. «Le projet est beau sur le papier, il s’agit pour nous de le réussir et je lance aussi un appel aux partenaires mécènes privés». Un vrai et beau défi pour le ring Vendômois afin de faire de cette manifestation une magnifique fête autour du sport !