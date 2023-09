Dans le cadre de la politique de développement des aménagements cyclables du département, Philippe Gouet, président du Conseil départemental avec Catherine Lhéritier, vice-présidente en charge de l’attractivité ont procédé au lancement des travaux de la portion loir-et-chérienne de l’itinéraire touristique Cœur de France à vélo. Une opération qui concrétise la double ambition partagée avec la Région Centre Val-de-Loire de capitaliser plus largement sur le tourisme à vélo et de permettre un mode de déplacement également alternatif pour des liaisons domicile-travail dans le cadre des mobilités du quotidien. À l’image de la Loire à vélo pour l’axe ligérien, Cœur de France à vélo contribuera à la structuration et la promotion du pays de la Vallée du Cher. Le département compte aujourd’hui plus de 1000 km d’itinéraires cyclables répartis entre la Loire à vélo, la Vallée du Loir à vélo, la Sologne ou encore les châteaux à vélo. On sait que vélo est un véritable moteur touristique et notre département en est chaque été la preuve !