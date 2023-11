Comme des poissons dans l’eau

En octobre, l’USV Natation était à l’heure du bilan de sa saison passée devant ses membres lors de son assemblée générale, l’occasion également pour annoncer les moments forts de la saison 2023-2024.

Les deux co-présidentes, Marie-Pierre Augier et Sophie Pires, dans leur rapport moral en début de séance avaient plusieurs raisons de se réjouir de la saison passée et quelques points moins satisfaisants. D’abord le rayonnement du club permettant à l’USV Natation «d’occuper une place importante en terme d’adhérents au niveau de Territoire Vendômois, du département et de la Région ce qui représente une belle performance pour un club formateur» grâce notamment à son site internet et à la Fête du Sport en septembre. Un club également qui a eu une mission d’intérêt public en ouvrant une nouvelle section en direction des personnes âgées de 60 ans et plus en partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher, pour faire revenir une population âgée vers une activité physique en assurant l’encadrement des séances. Les soutiens nombreux des mécènes, l’organisation de compétitions dans les bassins du Centre Aquatique, des événements annuels et des moments de convivialité qui rassemblent tous les membres sont également autant de satisfactions…

Cependant, les co-présidentes déplorent des subventions en baisse, des bénévoles qui manquent parfois sur certains événements, une température en baisse de l’eau et des soirées à thèmes organisées au Centre Aquatique qui ont privé certaines sections de leurs entraînements. «Pour la saison 2023-2024, certains projets sont déjà engagés avec l’acquisition d’un fauteuil mobile de mise à l’eau pour les personnes handicapées grâce à plusieurs partenaires.» détaillait Marie-Pierre Augier. La programmation également à venir des championnats régionaux début décembre et l’accueil de deux compétitions départementales dans l’année permettront de faire rayonner Vendôme dans l’organisation de grands événements.

En fin d’assemblée, malgré un bilan très positif de la natation artistique du club avec ses trente-deux nageuses et ses neuf cents spectateurs venus applaudir le traditionnel gala de fin d’année en 2023, Antoine Sidaine, entraîneur depuis 11 ans de cette section, démissionne de son poste, laissant la place à Bérengère et Héloïse nommées nouvelles coaches. «Les défauts de communication et d’anticipation avec l’équipe dirigeante du Centre Aquatique ne sont plus en adéquation avec mes valeurs mais je suis fier de laisser une section qui fonctionne bien et souhaite à ces nouvelles entraîneuses de recevoir autant d’amour qu’il m’a été donné d’en recevoir» concluait-il.