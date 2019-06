Courir et nager au cœur de Vendôme, un nouveau défi

Le 29 juin se déroulera une grande première, un «Swimrun», épreuve qui allie nage et course à pied à travers la ville.

Événement annulé en raison de la canicule

Ce nouveau type d’épreuve à Vendôme, apparue en Suède en 2002, est à l’initiative de Véronique Fresnel-Robin, vendômoise, qui s’apprête à traverser la Manche à la nage en juillet 2020 pour récolter des fonds afin de préparer son exploit au profit de la lutte contre le cancer du à l’amiante. A la différence du Triathlon qui prévoit des aires de transition permettant de changer de tenue et de matériel, pendant l’épreuve de Swinrun , on conserve ses équipements (combinaison néoprène pour nager et chaussures pour courir) sur l’ensemble du parcours qui alternera nage dans le Loir et course à travers la ville. Un parcours de près de 5km à pied et 1.6 km de nage soit une boucle que l’on pourra exécuter en solo ou en duo, trois fois maximum . Plusieurs matériels seront nécessaires comme un sifflet sans bille ou un pullbuoy (flotteur), pour un prix modique.

Départ et arrivée à la mairie de Vendôme, passage par le Loir à la Place de la Liberté puis les Grands Prés en courant avant de replonger dans le Loir, ressortir pour filer au Château et nage à nouveau rue des Quatre Huyes le long de l’hôpital. Un certificat médical sera bien sûr exigé pour participer à cette Swimrun, grande première au niveau régional, aucune épreuve en Région Centre Val de Loire. Vendôme est effectivement bien plus qu’une place…

Samedi 29 juin – Urban Swimrun

Inscription et renseignement

www.swimrun-academy.com

Page Facebook : Urban Swimrun Vendôme

urbanswimrunvendome@gmail.com

Le Petit Vendômois