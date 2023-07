Course de côte en septembre

La 9ᵉ édition de la course de côte de Mazangé, qualificative pour le Championnat de France de la Montagne, pour le premier week-end de septembre.

Organisée par Sport Auto Tours qui rassemble les passionnés de sport automobile, licenciés et non licenciés, toutes les épreuves sportives automobiles de cette course de côte sont reconnues par la Fédération Française de Sport Automobile. Sur un parcours de 1,300 km et un dénivelé de 8% sur la longueur totale, la course de côte de la vallée du Loir débutera le dimanche matin par une montée d’essai chronométré obligatoire puis trois montées chacun l’après-midi. Quant aux vérifications administratives et techniques, elles se dérouleront le samedi après-midi et le dimanche matin à la salle des fêtes de Mazangé.

Une quarantaine d’écuries est d’ores et déjà engagée en cinq catégories. Cette course mobilise 23 commissaires. L’association joue la sécurité des spectateurs et a mis en place une buvette et petite restauration au départ comme à l’arrivée pour le plus grand confort des spectateurs.