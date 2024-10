Course Solidaire pour la bonne cause

La 6ᵉ édition de la Course Solidaire contre le cancer se tiendra jeudi 3 octobre au camping municipal de Montoire. Organisée par le lycée Sainte-Cécile, cet événement ouvre la semaine d’Octobre Rose.

La Course Solidaire contre le cancer est une course symbolique qui a pour objectif de mobiliser la communauté autour de cette cause essentielle du cancer du sein. Chaque participant portera donc un tee-shirt rose en signe de soutien. Comme chaque année, les organisateurs associent à cette cause les jeunes de l’école de Saint-Julien ainsi que des personnes en situation de handicap, avec la participation des résidents des foyers d’accueil médicalisés « Le Défi », l’Hospitalet de Montoire et La Boisniére de Château-Renault.

Le car podium du conseil départemental de Loir-et-Cher, la municipalité de Montoire, les associations, ainsi que les commerces locaux sont également impliqués dans cette action en contribuant par des dons, du matériel et des lots.