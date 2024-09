De 5 à 15 joueurs sur le terrain

Avec 262 licenciés la saison dernière et un maintien en Fédéral 3 pour la 3ᵉ année consécutive, l’USV Rugby aborde l’année sportive de façon sereine. Pour 2024-2025, les objectifs sont clairs pour Carlos Pires, son président, augmenter son pôle jeunes en continuant à former au sein de son École de Rugby et développer la pratique à 5.

L’USV Rugby a retrouvé son effectif d’avant Covid grâce notamment à l’ouverture du club au rugby à 5, une pratique loisir et mixte qui se fait sans plaquage. «Le développement du club passera par cette nouvelle forme de pratiquer notre sport et qui permet tout à chacun de mettre un pied dans le monde du rugby, pour des sportifs seniors ou même nos partenaires ou entreprises sponsors pour goûter à notre sport. Le rugby à 5 ouvre également de nouvelles perspectives comme le sport santé » explique le président.

Le manque cruel de joueurs formés entre 15 et 18-19 ans, dû aux années Covid, freine le développement également. Une des solutions serait d’ouvrir des Classes à Horaires Aménagés Sport (CHAS) avec les établissements scolaires publics comme le club le fait déjà avec Saint-Joseph. Le stade Guy Boniface est tout proche du collège Jean Emond et du lycée Ronsard et l’USV Rugby possède le personnel bénévole et salarié pour créer ces classes. Pour Carlos Pires, c’est simplement un manque de communication entre les professeurs d’EPS et le club.

Quant à l’équipe 1 engagée en fédéral 3, dans la poule 15 avec Blois, Angers ou Le Mans, elle entamera sa nouvelle saison par deux matchs à domicile, ce qui est plutôt encourageant pour espérer engranger deux victoires dès le début de la compétition.