De nouvelles idées pour dynamiser le club

Lors de l’assemblée générale, fin novembre, malgré une baisse annoncée du nombre de licenciés, le président de l’USV Musculation, Gilles Touboulic, aidé par le salarié de l’association et le bureau, a su relever les manches avec de nouvelles activités d’ores et déjà mises en place mais aussi à venir.

Une baisse de 18% des adhérents pour la saison dernière, «jusqu’à Noël 2018, on avait un petit écart mais aucune inscription en début d’année 2019. Peut-être que le climat social de l’époque a joué sur les adhésions » avance le président devant les membres de l’association USV Musculation. Du coup, l’association sous l’initiative de son salarié Lilian, a lancé au printemps dernier une nouvelle activité, le Training Urbain qui propose de pratiquer du sport dans la ville de Vendôme en utilisant le mobilier urbain. «L’objectif était aussi de faire découvrir notre sport différemment à un profil de personnes qui ne seraient jamais rentrées au Dojo dans la salle dédiée. Le résultat a été positif, des groupes de 20 personnes se sont constitués et ça a duré jusqu’à la Toussaint» poursuit Gilles Touboulic.

A la rentrée, il y a eu un deuxième choc comme le signale le président, l’ouverture d’une nouvelle salle de sport, au prix attractif et aux horaires étendus. «Aujourd’hui nous sommes à 212 licenciés, il nous en manque une trentaine par rapport à l’année dernière. Par contre, nous avons toujours un taux de renouvellement très élevé, nos licenciés se sentent bien chez nous et nous font confiance» détaille-t’il. Mais, comme Gilles Touboulic le soulignait, la concurrence apporte également un dynamisme, une volonté de faire preuve d’originalité, chercher des solutions. «Se lamenter ne sert à rien, nous avons toujours une fausse représentation de l’USV Musculation, l’image du bodybuilder qui nous colle à la peau. Nous travaillons de plus en plus avec le poids du corps sans machine et nous avons décidé de mettre en place une nouvelle activité dès janvier avec le réaménagement total de la salle. Un espace de Cross-Training va être créé, en nous séparant d’un certain nombre de machines». Travailler la mobilité et la souplesse, un nouveau challenge pour ce club dynamique.

USV Musculation – toute l’actualité, horaires, inscription

https://vendome-musculation.jimdo.com/

Alexandre Fleury