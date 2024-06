Défi du triathlon pour la Police Nationale

Steeve et Vincent, policiers de métier et rattachés à la Fédération Sportive de la Police Nationale (FSPN) ont tenu un stand ouvert à tous au Triathlon du Coteau du Vendômois à Villiers-sur-Loir en mai. Un stand où l’on retrouvait des jeux de réflexe, de réflexion ou un tir laser sur des cibles. «Aujourd’hui on a une équipe de 20 policiers de toute la région dont le commandant Bentaouza de Vendôme qui participent à l’épreuve du triathlon aux couleurs de la FSPN. Avec ce stand que l’on déplace très régulièrement sur différentes manifestations, nous touchons tous les publics grâce au sport et ses valeurs» concluait Vincent Barbeau, représentant la FSPN pour la Région Centre.