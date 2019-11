Des bénévoles investis

En 2020 aura lieu la 41ème édition des foulées vendômoises. Deux bénévoles ont accepté de livrer les coulisses de leurs missions et de la manifestation.

Actifs ou retraités, la France compte environ 13 millions de personnes qui donnent de leur temps gratuitement aux associations. Pourtant, nombre de manifestations ne peuvent plus exister compte-tenu du manque de bénévoles. Les Foulées vendômoises perdurent grâce à une équipe engagée et motivée d’environ 200 bénévoles le jour J.

Anne et Bernard font partie de cette organisation depuis, respectivement, 1992 et 2002, arrivés tous les deux par l’intermédiaire de connaissances également bénévoles. Anne, professeur de sport retraitée, s’occupe spécialement de la partie «protocole», les récompenses podium des coureurs. De son côté, Bernard est le trésorier de l’association, avec sa connaissance sur la gestion des comptes, lui qui fut banquier au cours de sa carrière professionnelle. Les missions peuvent donc s’exercer dans un champ de qualification maîtrisé.

En amont de la manifestation, Anne est chargée de sélectionner, commander et récupérer les diverses récompenses, participe à l’administration, apporte une aidelogistique. évidemment, ce n’est pas toujours facile, Anne peut, par exemple, témoigner des difficultés qu’elle rencontre au cours de la remise des récompenses, «dans un souci de ne frustrer personne et de faire avec les susceptibilités de chacun, je dois m’adapter aux attentes et aux exigences».

Bernard, après avoir été président pendant 15 ans de l’USV Athlétisme, distribue les dossards dans les écoles, trace le parcours, prépare le pot des bénévoles… de véritables couteaux suisses ! A l’unanimité, cet engagement volontaire est source d’épanouissement, de satisfaction et d’ouverture d’esprit. S’investir dans une association permet réellement de se réaliser, de prendre des responsabilités et de s’ouvrir à autrui. «Il est plus facile de s’engager dans une association lorsque l’on est encore actif plutôt que d’attendre la retraite», conseille Bernard.

Foulées Vendômoises, 29 mars 2020 Facebook : Foulées Vendômoises

Julie Poirier