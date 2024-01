Des comptes à l’équilibre pour le rugby

Depuis la montée en Fédérale 3 lors de la saison 2022-2023, l’USV Rugby a vu automatiquement une augmentation de son budget, recettes et dépenses ainsi qu’une réorganisation structurelle du club.

« Ce n’est pas une surprise, sur la dernière saison, nous savions pertinemment qu’il nous fallait travailler sur cette augmentation de budget, un travail amorcé avec les institutions et le privé à travers le sponsoring » déclarait en préambule Carlos Pires, président de l’USV Rugby lors de l’assemblée générale financière du club. Place au trésorier de l’association Eric Renard de présenter le bilan et les enjeux financiers du club. « Je ne fais que la présentation, pour le travail fastidieux au quotidien des comptes, c’est Anne-Marie qu’il faut féliciter ».

L’ascension du club a donc eu des incidences sur plusieurs postes comme les entrées et bourriches (loterie pour financer les activités du club) qui ont augmenté de 350% et donc également automatiquement avec plus de monde la hausse des recettes de la buvette. Autre effet direct, l’augmentation des subventions des collectivités

locales comme le Conseil départemental et la ville de Vendôme pour une somme de 87 000€ et une accélération du sponsoring privé pour arriver à une somme significative de 53 000€. En parallèle des dépenses en augmentation avec, par exemple, la hausse des frais d’arbitrage compte-tenu des obligations fédérales et des frais de déplacement ainsi que de l’achat d’un nouveau véhicule.

« Après ces effets automatiques, il y a des effets sur les dépenses du club qui relèvent des choix stratégiques du bureau de l’USV Rugby comme l’embauche de Quentin comme apprenti qui en 2021 nous avait rejoints lors de son bachelor « Management du sport » pour un gros travail sur le sponsoring » détaille le trésorier. Un rappel est fait également sur les joueurs non-salariés du club avec aucune prime de match, juste une prise en charge des déplacements pour ceux les plus éloignés.

Un budget qui a doublé entre deux saisons atteignant 249 471€ de produits (126 113€ en 2021-2022) et des charges de 239 431€ contre 123 360€ en 2021-2022. Le prévisionnel 2023-2024 est prévu sur les mêmes bases avec le maintien du club pour cette saison en fédérale 3.