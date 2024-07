Des projets et de l’envie à l’USV – Union d’Association

Lors de l’assemblée générale, fin mai, l’heure était au bilan évidemment pour l’USV-UA et à l’élection d’un nouveau comité directeur, élu pour quatre ans. À sa tête, dorénavant, Teddy Soulis, le dynamique président de l’USV Triathlon qui arrive avec un projet associatif bien défini pour l’olympiade à venir.

Le Petit Vendômois (LPV) : «Aujourd’hui, vous voilà aux commandes d’une grosse association qui réunit 24 sections sportives et plus de 3.500 membres. Comment cela s’organise ?»

Teddy Soulis : «J’ai, en amont de l’élection, présenté un projet devant le bureau de l’USV-UA et également voulu connaître ceux qui désiraient continuer dans un nouveau comité. Certains, dont Alain Saillard, président sortant par intérim, véritable mémoire de l’association, poursuivent l’aventure. Dans un document en plusieurs chapitres, fourni avec mes orientations, il y a une première partie sur tout ce que nous allions garder, ce qui à mon sens était bien fait et une autre partie sur les innovations d’organisation que je désirais mettre en place comme le principe de collaborer en union ».

LPV : «Collaborer, c’est quoi au sein de l’USV-UA ?»

Teddy Soulis : «Lors de ces réunions de préparation, j’ai expliqué que j’avais un souci avec une lettre dans le nom de l’association, la lettre U pour union. Car quand je participe aujourd’hui à des réunions du comité directeur en tant que président du triathlon, je ne vois pas d’union. Le grand principe de mon projet associatif, c’est que les membres s’associent et collaborent sans venir aux réunions pour attendre la fin de l’année pour toucher les subventions de fonctionnement gérées. Lors de ces réunions, je vois des gens attendant que le temps passe en écoutant des informations descendantes. Ce que je désirerai à l’avenir, c’est un quart d’heure d’information indispensable et trois quarts d’heure d’atelier avec les gens intéressés par le thème abordé. Si je travaille par exemple sur les dossiers de financement, je veux le trésorier mais également la personne responsable au sein de chaque club de ce dossier. On voit bien que demain, et cela se prépare aujourd’hui, que l’on ne pourra plus tout attendre des collectivités territoriales, il va falloir se réinventer un peu, travailler un peu plus pour générer nous-mêmes nos ressources.»

LPV : «Quelles pourraient être en deux mots vos autres orientations ? »

Teddy Soulis : «Travailler le bénévolat. Il n’est pas normal que pour les manifestations organisées par l’USV-UA, comme Vendôme à Vélo ou la Fête du Sport, nous n’ayons que trois ou quatre clubs qui fournissent des bénévoles à l’organisation. Et puis mon grand sujet, c’est l’implication des jeunes au sein de l’association. Je désire la mise en place d’un comité directeur des jeunes, pour leur donner différentes orientations comme travailler sur des QR Code ou une future application numérique afin de retrouver un calendrier des matchs de tous les clubs avec leurs résultats par exemple. Réfléchir également sur des animations à trouver pour les jeunes au Quartier Rochambeau lors de Vendôme à Vélo en Juin. Toutes ces orientations se compléteront avec le temps, nous aurons bien l’occasion d’en reparler dans Le petit Vendômois ».