Deuxième saison pour Emmanuel

Emmanuel Berthereau de Lunay s’engage avec ses bénévoles pour sa 2e saison dans le Championnat de France d’Handisport moto 2020 qui débutera le week-end du 15 août sur le circuit d’Alès.

Comme beaucoup de sports et d’activités, Covid-19 a chamboulé la programmation de ce championnat. «Il débute chaque année en avril et a pris du retard. Nous avions même pensé à une année blanche. C’était sans compter sur les organisateurs qui ont pu trouver quatre dates entre août et octobre. Les courses seront rapprochées c’est-à-dire à quinze jours d’intervalle, ce qui laissera peu de temps pour se préparer» explique le pilote qui, lors de sa première saison en 2019, s’est classé 10e sur les 16 participants au Championnat de France.

Début juillet, Emmanuel Berthereau participera sur le circuit Carol à un entraînement et surtout à une manifestation qui lui tient à cœur, des initiations aux personnes à mobilité réduite. «Faire découvrir la moto et le championnat à des gens qui ont perdu le goût à la vie suite à leur handicap. J’ai moi-même, grâce à une initiation, découvert que je pouvais refaire de la moto, 25 ans après mon accident qui m’a rendu paraplégique. Cela a été une révélation et je désire transmettre ma passion dorénavant. C’est un peu le but recherché en créant l’association Team Handi Racing» détaille Emmanuel.

La passion d’Emmanuel passe au-delà de la peur, se sentir vivant avec l’adrénaline qui monte, la sensation des virages, Emmanuel le dit et le répète, il n’a plus de douleurs au guidon de sa Suzuki.

C’est mieux que les médicaments, une thérapie en somme !

Pour adhérer à l’association Team Handi Racing : teamhandiracing41@gmail.com ou suivre sa saison 2020 : Facebook : Team Handi Racing 41

Alexandre Fleury