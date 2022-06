Disc Ô Golf, bientôt à Vendôme

Un nouveau sport à Vendôme, le Disc Golf, pour tous et très ludique, se prépare. On pourra le voir et commencer à le pratiquer dans le Village Vélo de la manifestation « Vendôme à Vélo » les 18 et 19 juin.

Le Disc Golf est un sport qui commence à se voir dans le milieu sportif un peu partout en France avec des parcours que l’on voit se créer petit à petit. Dans notre région, Cloyes-sur-le-Loir aura bientôt le sien. En Loir-et-Cher, la toute jeune association vendômoise, Disc Ô Golf serait la première du département. «Cela fait un an à peu près que j’ai découvert ce sport à Chemillé-sur-Dême qui possède un parcours où l’on s’entraîne en ce moment, c’est le parcours le plus proche de Vendôme. Aux USA, la pratique de Disc Golf existe depuis les années 70. En France, c’est seulement au début des années 2000 qu’elle s’est lancée avec dorénavant une Fédération et un championnat français» détaille Jean-Charles Portaud, président fondateur de cette nouvelle structure sportive vendômoise, Disc Ô Golf. Le principe est simple : avec le disque, une sorte de frisbee, il faut, sur un parcours de plusieurs centaines de mètres pour certains, le placer dans un panier à hauteur d’un mètre du sol en moins de coups possible, comme le serait le jeu du golf classique sur un parcours. Avec trois sortes de disques, le set de base se compose d’un driver, stable pour voler loin, le Midrange pour l’approche et le Putter que l’on utilise pour les derniers mètres.

«Chacun peut y jouer sans être expert, du plus petit au plus grand, c’est un sport familial et en extérieur. Il peut se pratiquer en mode loisir. Après, la difficulté de certains parcours en forêt devient très technique avec le passage entre deux arbres obligatoires par exemple. Évidemment, comme pour tous les sports, plus tu montes en niveau, plus tu prends de plaisir à jouer» poursuit Fabrice Langlais, membre fondateur lui aussi du Club, piqué au jeu par Jean-Charles. Après une présentation à la mairie et au service sport, Jean-Claude Mercier, adjoint en charge du sport à la ville de Vendôme leur a conseillé de se structurer en association et de prendre contact naturellement avec l’USV-UA qui organise ce mois-ci «Vendôme à Vélo». On pourra donc y découvrir en juin Disc Ô Golf et s’exercer grâce à des paniers amovibles. Des pourparlers sont engagés avec la mairie pour créer un parcours fixe sur Vendôme prochainement afin de faire profiter de ce sport ludique à tous !

