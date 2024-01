Effectif en hausse pour l’USV Boxe

Lors de l’assemblée générale de l’Union Sportive Vendômoise Boxe, le président, Robert Guettier se félicitait du dynamisme des membres, section boxe comme la section Forme Bien-être, des actions menées et de

la croissance de ses effectifs.

«Le club a 47 ans, la force de l’âge et en pleine maturité ! Il se porte bien si on s’en réfère à ses effectifs en croissance, +15% en boxe et +32% en Forme Bien-être» soulignait Robert Guettier, président fondateur du club de Vendôme, au début de son rapport moral. Côté résultat, Maxandre Midoux, entre autres, fut mis à l’honneur, tête de fil de la boxe vendômoise, vainqueur des ceintures Montana dans la catégorie des -82kg les 12 et 13 mai à Gennevilliers (92). Outre le récapitulatif de la saison dernière, le président a pu revenir sur ce début de saison énergique avec la grosse organisation du Championnat du Monde en novembre, challenge relevé avec succès ainsi que la 20ᵉ édition de la Bourse aux livres qui a réuni plus de 1400 entrées au marché couvert.

En 2024, l’USV Boxe verra un renforcement de son encadrement avec l’arrivée prochaine de deux nouveaux entraîneurs. Depuis quelques années, l’USV Boxe a élargi ses compétences en plus de la boxe olympique en organisant des séances de boxe loisir et de l’handiboxe où en mai, cinq représentants du club ont participé au challenge Handiboxe à Bourges. Le club se diversifie également en proposant au travers de sa section «Forme Bien-être», neuf activités qui remportent un grand succès comme le yoga, la fitness boxe ou des séances de Pilates. Depuis trois ans, l’USV Boxe a mis en place également plusieurs actions pour ses membres en marge de son fonctionnement, un séjour ski/yoga, des marches méditatives le dimanche matin et en fin de saison, une randonnée d’une semaine sur le chemin de Compostelle. Un club qui aime créer du lien et ses membres le lui rendent bien !