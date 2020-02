Emmanuel et Nicolas, Lunotiers tous les deux

En ce soir de vœux, deux sportifs d’exception, habitants tous les deux Lunay ont reçu la médaille de la commune.

Chacun dans sa discipline sportive, l’un en handisport moto et l’autre en handisport boxe, ce qui rassemble Emmanuel Berthereau et Nicolas Duhai outre qu’ils habitent tous les deux la commune c’est leur handicap et leur détermination. Accueillis par le maire, Francis Hémon, ils ont été mis à l’honneur lors de cette traditionnelle cérémonie des vœux.

Emmanuel Berthereau, handicapé après un accident de voiture il y a 25 ans, vient de rejoindre le championnat de France moto et débutera, en avril, sa deuxième saison avec une nouvelle Suzuki 1000. Arrivé en 2019 à la 10e place, Emmanuel a été en perpétuelle progression au cours de sa première saison et a créé une association «Team handi racing 41» où il aime faire partager sa passion.

Quant à Nicolas Duhai du foyer de la Montellière, handicapé de naissance, il a débuté la boxe, grâce à Robert Guettier, en 2015 avec une dizaine d’autres licenciés handicapés au sein de la section Handi-boxe de l’USV Boxe à Vendôme. Champion de France deux années de suite, en 2018 et 2019, dans la catégorie «Handicap moteur», après 15 combats, 11 victoires et 1 match nul, Nicolas décide de marquer une pause pour la saison 2019-2020. Il n’exclut pas de reprendre une licence, en septembre prochain, pour la plus grande joie de ses fans.

Le Petit Vendômois