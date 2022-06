En juin, de nombreux événements pêche

Ouverture de la pêche du Black-Bass le mois prochain en Loir-et-Cher !

Le 1er juillet, c’est le retour de la pêche du Black-Bass, préparez-vous pour des combats intenses avec ce poisson hargneux !

Rappel réglementation du 41 :

La taille réglementaire de capture est 0,30m .

Le nombre de capture est de 3 carnassiers (sandres, brochets et black-bass) dont 2 brochets maximum.

Pour en savoir plus rendez-vous sur : http://www.peche41.fr/603-reglementation.htm

La carte de pêche est obligatoire, rendez-vous sur https://www.cartedepeche.fr pour vous la procurer !

Où et quand trouver cette espèce en Loir-et-Cher ?

Pour aller à la rencontre du Black-Bass, privilégier le matin tôt ou le coup du soir pendant les périodes estivales (en respectant toutefois les horaires légaux de pêche). Cependant rien ne vous empêchera d’en croiser prendre le soleil en pleine journée.

Nous vous conseillons :

le plan d’eau fédéral de Morthèze entre Couddes et St Romain sur Cher (espèce avec remise à l’eau obligatoire)

le canal de Berry (chercher les nénuphars !)

Challenge Carnassiers, les manches continuent … inscription en ligne!

Le challenge Carnassiers Float&Boat 2022, organisé par la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher, a débuté avec sa première manche le 15 mai au plan d’eau fédéral de Morthèze dans le sud du Loir-et-Cher. Déjà 42 participants pour la 1ère manche !

Les bénévoles et l’ensemble des pêcheurs vous attendent pour partager la pêche du carnassier en float-tube et en bateau avec impatience.

Réservez dès maintenant votre place pour les 3 prochaines manches disponibles avec paiement en ligne sur :

http://www.peche41fr/

635-concours-et-manifestations.htm

Allez jeter un oeil sur l’événement facebook du challenge, pour avoir les photos et les résultats en live : https://fb.me/e/1HOYvTAAC

Les prochaines manches :

Dimanche 19 juin – Le Cher à Monthou/Cher – AAPPMA de Monthou/Cher (Manche n°2)

Dimanche 11 septembre – Plan d’eau de la Scierie – AAPPMA de Blois (Manche n°3)

Dimanche 16 octobre – Plan d’eau des Riottes – AAPPMA de Thorée-Montoire avec l’Association WTF (Manche n°4)

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter la Fédération de Pêche au 02.54.90.25.60 ou Rémi Carbon (animateur) au 07.71.28.16.42.

Les temps forts de la Paquerie (Commune de Tréhet) !

Le nord du département va pêcher ! La fédération accueille de nombreux événements pendant la période estivale sur le complexe halieutique de Tréhet. Venez assister à de nombreux événements de pêche ouverts au public avec la présence de différents acteurs de renom comme Shimano et la Fédération Française de Pêche Sportive.

La Fédération de Pêche 41 sera présente sur chaque événement pour échanger avec ses adhérents et le grand public, n’hésitez pas à nous rejoindre pour en savoir plus sur le loisir pêche et les milieux aquatiques en Loir-et-Cher !

A vos agendas :

SHIMANO AeroCup (open moulinet en américaine) au plan d’eau de la Paquerie -Tréhet du 24 au 26 juin .

Championnat de France, carpe au coup à la canne du 1 au 3 juillet au plan d’eau de la Paquerie et Mauperthuis.

Championnat de France, carpe à la batterie jeunes (U15 à U20) du 6 au 10 juillet au plan d’eau de la Paquerie et Mauperthuis