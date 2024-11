En route vers le 50ᵉ anniversaire du club

Après les usages d’une assemblée générale rappelant la vie du club, devant les nombreux membres présents, Robert Guettier, président-fondateur de l’USV Boxe annonçait les quelques surprises préparées pour fêter, en 2025, les cinquante ans du club vendômois.

S’il y a un club sportif à Vendôme qui multiplie les activités tant sportives que de bien-être, c’est bien l’USV Boxe et son président toujours aussi actif, entouré de salariés et bénévoles plus que motivés. On le voit déjà par l’augmentation sans précédent du nombre de ses membres, passant pour la saison dernière de 311 à 496 licenciés, soit une augmentation de 59 % ! Que ce soit dans la réalisation de la bourse aux livres (nouvelle édition le 9 novembre), l’organisation de galas pour les amateurs comme pour les professionnels à l’exemple de Marie Connan devenue à Vendôme championne du Monde, ainsi que les nombreux déplacements des boxeurs dans les compétitions et des actions avec le Handi-boxe vers les personnes en situation de handicap, l’USV Boxe est présente sur tous les fronts. D’ailleurs, le comité régional réuni à Chinon en septembre ne s’est pas trompé en désignant l’USV Boxe comme le premier club du comité.

Avec un bilan financier négatif pour la saison dernière dû principalement à l’organisation de deux championnats du Monde, mais compensé par une trésorerie saine, Robert Guettier soulignait l’aide sans faille de la mairie avec, en plus, la réfection de la salle de boxe engagée et finie dans les temps avant la saison qui démarrait en septembre. En fin d’assemblée venait la remise de récompenses à deux jeunes, Noa Pages et Maxandre Midoux, champions et vice-champions de France en boxe olympique, de même qu’en Handiboxe, Matis Anouar et Christian Lelong. L’année 2025, en octobre précisément, le club fêtera ses 50 ans d’existence. Robert Guettier, qui lui-même avait été porteur de la Flamme Olympique en juillet proposait une pièce de théâtre… sur le thème de la boxe, évidemment, jouée par des amateurs et professionnels !