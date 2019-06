«Entraide et Prospérité» au Judo club de Vendôme

La devise du l’USV Judo «Entraide et Prospérité» est toujours d’actualité depuis les 63 ans du club, un même état d’esprit, celui d’un sport rigoureux au code moral immuable et aux valeurs humaines fortes.

Beaucoup de changements sont intervenus au club de Judo de Vendôme depuis le début de la saison sportive. Déjà, le départ de Laurent Esnault, le directeur technique depuis 30 ans au Club, remplacé par Eric Jouanneau, formé lui aussi au Club de Vendôme. «Laurent n’a pas pu pour des raisons de santé reprendre son activité de professeur. Pilier du club, il a formé de très nombreux athlètes, ceintures noires et plusieurs enseignants. Depuis 1956, date de création du club, nous accueillons donc notre troisième directeur technique. On peut dire qu’à Vendôme nous sommes fidèles. Le premier fut Jean-Louis Jouet puis Laurent et maintenant Eric, épaulé par Romain Cousin» détaille Muguette Saillard, Présidente du Club à nouveau depuis février dernier, ayant en effet déjà assuré ce poste pendant 24 ans de 1990-2014 et son successeur, Philippe Maillard, ayant dû mettre fin à son mandat au bout de cinq ans de présidence pour des raisons professionnelles et personnelles.

Avec ses 215 licenciés, l’USV Judo se porte bien même si depuis sa création, les mœurs ont changé. «Le phénomène que l’on voit aujourd’hui c’est le manque d’engagements pour certains enfants comme pour les adultes. Tous désirent faire du sport mais au moment où ils veulent et quand ils le veulent. Nous savons tous que l’on devient bon par la régularité, l’entrainement et l’investissement. Le monde du sport évolue également avec la cellule familiale qui change avec des parents séparés, ce qui ne rend pas évident notamment l’organisation des compétitions du week-end» poursuit la Présidente. Des stages parents-enfants sont organisés pendant l’année, réunissant sur un même tatami les parents qui découvrent le sport de leur enfant, ce qui créé du lien entre eux. L’USV Judo programme également depuis maintenant 2 ans des cours en EPHAD ou en IME vers un public inimaginable il y a quelques années. Des cours qui fonctionnent et qui là aussi apportent du lien.

Côté sportif, l’USV Judo a toujours eu des compétiteurs et un temps abandonné les équipes qui dorénavant se reforment. D’ailleurs ce mois de mai est un moment important pour les classements aux championnats de France, avec beaucoup de compétitions pour se qualifier. Johanna Ménard, sportive estampillée 100% Vendômois, est un exemple parfait de la qualité de l’enseignement au sein du club. Elle s’est qualifiée pour les Championnats d’Europe Universitaires qui se dérouleront fin juillet en Croatie. Johanna a bien mérité d’être récompensée par l’USV-UA lors de sa dernière Assemblée Générale.

USV Judo – Complexe des Arts Martiaux-

Rue Geoffroy Martel à Vendôme – 02 54 77 84 03 –

www.judovendome.com

Alexandre Fleury