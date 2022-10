Equipements sportifs à Vendôme en rénovation

Même si l’isolation thermique est à l’ordre du jour aujourd’hui à l’heure de la flambée des prix de l’énergie, la ville de Vendôme et ses services techniques avaient déjà amorcé le sujet sur certains bâtiments sportifs qui demandaient des travaux de rénovation. Deux gymnases au programme sont en plein travaux et devraient être livrés prochainement.

Après le chantier du nouveau complexe nautique, Les Grands Prés à Vendôme ont vu au printemps le début des travaux de rénovation du gymnase. «Aujourd’hui nous sommes dans la phase où nous terminons le nouveau bardage du bâtiment après avoir dépollué tout le site de l’amiante. Toute l’isolation thermique a été reprise tandis que l’isolation et l’étanchéité de la toiture ont été refaites» détaille Antony Bourgeois, directeur du patrimoine, de la voirie et de l’efficacité thermique à la Communauté de Communes de l’agglomération Territoires Vendômois. En effet, le gymnase a été entièrement déshabillé, seule la charpente métallique a été conservée. Du sol au plafond en passant par les murs, le bâtiment reçoit des matériaux neufs et performants tout en conservant son aspect si typique des années 60, date de sa création. «On réhabilite l’intégralité des vestiaires également et on adapte tout le gymnase avec des accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Tout a été changé, sans que rien ne change sur son aspect» insiste Jonathan Jouanny, responsable du bureau d’étude pour la partie énergétique à l’agglo. La livraison du nouveau gymnase est prévue à la fin de l’année.

Le deuxième chantier concerne le gymnase de Jean Emond qui se terminera à la fin du mois. Le sol technique a été complètement revu. «La particularité de ce site c’est qu’il accueille le club de roller. Nous avons dû également en plus du sol, revoir toute la protection des murs pour l’activité du hockey sur roller» poursuit Antony Bourgeois. De nouveaux buts de hand rétractables sont en place et les accès PMR pour les vestiaires ont été créés ainsi que des douches et WC. La partie peinture et esthétisme a été aussi entièrement rénovée avec les services de la ville et l’aide de l’association AVADE. Reste évidemment les autres gymnases de la commune qui devront petit à petit être revus comme pour les Maillettes avec une ferme abîmée ou celui de Gérard Yvon avec son bardage bois.