Et vogue sur le Loir

La nouvelle saison a démarré pour l’USV Canoë-Kayak. L’occasion lors de leur assemblée générale de faire le bilan de 2022 dans leur nouvel espace sous le Centre Aquatique de Vendôme au niveau du Loir.

Olivier Dessolin, nouveau président depuis un an de l’USV Canoë-Kayak présentait son premier bilan pour la saison 2022. « J’ai la chance d’avoir toute une équipe de jeunes motivés et d’avoir Hugo et Steeve comme encadrants. On a pu faire de nombreux déplacements dans la région pour emmener nos jeunes à des compétitions. Même s’ils finissent 5e et 7e dans leur catégorie, la saison fut un bon cru, avec un démarrage parfait » soulignait le président. Installé dans leur nouveau local, Olivier Dessolin regrette cependant qu’il n’y ait pas de douche, ni de WC malgré leur demande.

Le club bénéficie de finances saines grâce notamment aux locations des canoës et kayaks pendant la période estivale « Cet été nous avons pu récolter 4.700€ de recette de location, ce qui est honorable malgré des conditions de navigation compliquées compte-tenu du niveau du Loir très bas. Mais à l’avenir, nous aimerions recruter un permanent, enseignant diplômé, pour assurer, outre les cours et encadrer les compétitions, des permanences plus régulières de location afin de développer l’activité de mai à octobre. Aujourd’hui ce ne sont que les bénévoles avec leur disponibilité qui assument les locations » poursuit-il.

Pour 2023, le club sportif souhaiterait également pouvoir entrer en contact avec la ville et son service Enfance-Jeunesse pour habiller le mur blanc d’une fresque qui longe la piscine jusqu’au local de l’association. « Comme pour le stade Léo Lagrange, j’imagine déjà des peintures de canoës sur l’eau, cela pourrait être une belle réalisation » concluait Olivier Dessolin.