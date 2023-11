Lancé en 2017 par la Fédération Française de Hand-ball, le Hand Fit a comme objectif d’étendre l’offre de sport en présentant des mouvements pour un maintien ou une remise en forme pour tous et notamment, toutes, dans ce groupe du mardi au Centre Culturel du quartier des Rottes animé par Lucie Giraudon de l’USV Hand-ball.

Le Sport Santé est devenu en quelque temps un véritable enjeu national quand on voit l’inactivité pour certains et certaines, de tous les âges. Lors de la 1ʳᵉ édition de la manifestation Entr ‘Elles qui vise à l’épanouissement de la Femme sous forme de débats et de différentes animations qu’elles font entre elles justement, le Hand Fit avait été présenté. «Nous nous sommes donc posé la question d’un rendez-vous hebdomadaire dans un lieu qu’elles fréquentent. On n’est pas obligé de faire du sport uniquement dans un gymnase» détaille Lucie. Le club de Hand-ball a répondu tout de suite à l’appel avec son Contrat d’objectifs lié au Service des sports de la ville de Vendôme.

Ainsi un groupe s’est formé d’une vingtaine de femmes, d’âges différents, au sein duquel elles pratiquent du sport par de simples exercices, tout en douceur pour certains mouvements, adaptés à chaque profil. « Nous pratiquons également un Hand Fit avec des objectifs plus sportifs au sein du club au gymnase Ampère pour nos adhérents mais ici, au Centre Culturel, on est plutôt sur l’inclusion, se retrouver et se faire plaisir à bouger ». Lucie, salariée de l’USV Hand-ball, a été formée pour cette pratique mais devrait suivre prochainement un autre volet de formation pour viser un niveau supérieur et ouvrir cette activité à certaines pathologies ou publics comme en Ehpad pour les personnes âgées ou Maison de santé pour lutter contre l’obésité. Cette activité du mardi matin aux Rottes, uniquement réservée aux femmes, s’échelonne de septembre à février.