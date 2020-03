«J’ai testé pour vous….,» La musculation !

Idéale pour casser tous les préjugés, non, la musculation n’est pas réservée aux personnes souhaitant développer uniquement leur masse musculaire. Plusieurs activités sont dispensées, cours collectifs, entraînements en salle…

Bien-sûr, nous imaginons tous des personnes ultra musclées appelées culturistes, quand il s’agit de musculation. Or, l’USV musculation propose avant tout une pratique dans un objectif d’entretien et de bien-être, certains peuvent néanmoins souhaiter réaliser des performances.

Pour ma part, j’ai assisté à un cours collectif nommé «HIIT» pour Haute Intensité où l’on joue sur des intervalles d’intensité cardio différents pour mêler efforts intenses et phases de récupération. Le ton était donné, j’allais en baver. Lilian, le coach, m’a tout de suite rassurée «ne t’inquiète pas, si tu n’arrives pas à suivre, tu peux faire des pauses plus souvent». Bon, cette remarque a touché un peu mon égo et je voulais voir de quoi je pouvais être capable. Autant de femmes que d’hommes participaient à ce cours pour une moyenne d’âge d’une quarantaine d’années, mais tous étaient aguerris de cette pratique.

La séance d’une heure et demie s’est déroulée avec une multitude de petits exercices dans le but de travailler les différentes parties du corps, épaules, bras, abdos, cuisses… tout en développant le cardio ! L’exercice le plus difficile ? Tenir un poids (en forme de volant) de cinq kilos à bout de bras et le tourner à gauche puis à droite pendant trente secondes, en alternant avec un autre exercice. Les différents muscles des bras ont vraiment été sollicités.

Dans un second temps, j’ai essayé la salle de musculation avec les «machines» qui aident à travailler les parties du corps. Lilian cible les besoins et apporte un coaching personnalisé. J’ai focalisé mes exercices sur les bras et les cuisses tout en faisant du gainage pour adopter une bonne position et ainsi ne pas me blesser. Une matinée pendant laquelle je n’ai pas vu le temps défiler. Une bonne dizaine de personnes pratiquait en fonction de leurs objectifs, sportifs, d’entretien ou de bien-être. Ces deux pratiques m’ont procuré des courbatures, certes, mais aussi un sentiment de quiétude et du plaisir, la musculation est idéale pour renforcer et raffermir la formidable machine qu’est notre corps.

USV Musculation

usv-musculation@orange.fr

vendome-musculation.jimdo.com

Facebook : Union Sportive Vendôme Musculation

Julie Poirier