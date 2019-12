«J’ai testé pour vous….,» Le billard

Episode : 3

Je suis accueillie le temps d’un cours par l’USV Billard afin d’essayer ce sport que je ne connais pas pour cette dernière chronique mensuelle de l’année.

Le billard, cette activité bien souvent pratiquée, il y a encore quelques années dans les bars, est quelque peu différente dans un club. Accueillie par Christian, président du club et Pierre animateur, j’ai participé à un cours d’initiation, par chance, presque un cours particulier. Des féminines, le club en compte peu, deux ou trois pour une quarantaine de licenciés, en loisir ou compétition.

Mon premier questionnement avant de me rendre à la séance portait sur la tenue adéquate à avoir… Rien de plus simple finalement, la tenue civile de tous les jours suffit largement, à condition d’être confortable et à l’aise. Je m’équipe d’un gant, caractéristique au billard, et bien difficile à mettre, d’une queue, composée d’une flèche et d’un fût et de trois billes (deux blanches et une rouge).

Le club dispose de billards français (sans poches, trous) avec des bandes et des mouches (points blancs autour du billard). Pour commencer, Pierre me montre comment bien tenir la flèche entre mes doigts. Obtenir ce geste est déjà la première difficulté que je rencontre. Le billard est plein de techniques que je ne soupçonnais pas. Je dois veiller également à ne pas mettre ma deuxième main trop haute par rapport à mes hanches. Une fois ces différents points acquis (ou presque), j’essaie de jouer la bille blanche afin qu’elle aille toucher les deux autres billes… Tout est une question d’angles et presque de mathématiques… Carreau, rétro, j’effectue différents coups, quelle fierté de réussir ! Pas à tous les coups, c’est certain, mais j’ai eu quelques petites satisfactions au cours de cette séance. Bien que ce ne soit pas gagné au début puisque j’avais déjà du mal à mettre le gant si caractéristique… Le cours a duré presque deux heures, je n’ai pas vu le temps passer tant l’activité est prenante et intéressante.

Le billard ne requiert pas de conditions physiques particulières, seulement la concentration et la persévérance sont nécessaires. Comme l’a précisé Pierre «la pratique du billard s’apparente à celle de la musique, un musicien doit répéter ses gammes de manière régulière afin de progresser».

J’ai apprécié cette découverte, puisque cette activité est idéale pour se canaliser, se concentrer, se divertir, notamment lors des parties qui se jouent à deux ou en équipe.

USV Billard 02 54 72 21 48 billard-club-vendomois@neuf.fr

http://billardclubvendomois.jimdo.com

Associations et clubs sportifs cette rubrique «j’ai testé pour vous…» est idéale pour vous !

Si vous souhaitez que j’essaie une activité afin de la mettre en valeur et de susciter de l’intérêt chez nos lecteurs, contactez la rédaction au 02 54 72 91 33, lepetitvendomois@gmail.com.

Julie Poirier