«J’ai testé pour vous….,» le canoë-kayak

Pour ce numéro estival, quoi de mieux qu’une balade sur le Loir ? Invitée par l’USV Canoë-Kayak, j’ai profité de presque deux heures de promenade sur la rivière, à visiter Vendôme.

Accompagnée de Christian, président et moniteur du club de Canoë-Kayak et de quelques enfants licenciés, j’ai pagayé sur le Loir, en partant des Grands Prés, derrière la piscine, où se situent les locaux de l’association.

J’ai pour habitude de me promener dans Vendôme, en bord de Loir, mais visiter la ville directement sur l’eau, c’était la première fois ! Quelle surprise ! Un vrai régal de (re)découvrir sa ville sous cet angle, la perception des monuments est totalement différente. De plus, le côté paisible de l’eau, le contact avec la nature offrent des sensations très agréables. Comme le souligne Christian «il ne faut pas avoir peur de se mouiller les fesses» ! Effectivement, j’ai fini relativement mouillée mais le temps était clément et les paysages valent l’effort. Quant aux enfants présents également, ils pratiquent cette discipline de manière sportive, en compétition ; ils se sont donc entraînés sur les différents barrages rencontrés.

Pour le côté balade et découverte, Christian conseille aux pagayeurs de se diriger vers Meslay et de revenir, puisque le parcours effectué dans Vendôme nécessite de descendre du bateau plusieurs fois afin de contourner les barrages. Cette déconnexion au fil de l’eau est apaisante, bien que pagayer pendant plusieurs heures peut faire mal aux bras. La découverte de la vallée du Loir est attrayante et relaxante, la location à la journée permet des escapades, en famille, entre amis au gré de la rivière, dans un cadre doux et séduisant.

Julie Poirier