«J’ai testé pour vous….,» Le golf

Avec l’obligation de pratiquer une activité en extérieur, je me suis dirigée vers le golf, celui de la Bosse près de Viévy-le-Rayé, qui a pu rouvrir ses portes courant mai.

Comme beaucoup d’entre nous, mon expérience golfique se résume aux minigolfs de vacances, c’est en novice que je me suis présentée au golf de la Bosse afin de découvrir cet environnement.

Le site comprend un practice, un parcours de trois trous et un de neuf trous. Pour cette découverte, l’accès au parcours de neuf trous n’est pas autorisé, il requiert la carte verte, acquise après quelques heures de cours. Maxime, moniteur diplômé me présente les différents clubs utiles. Pour mon initiation, deux clubs suffiront, un fer 7 afin de taper dans la balle et un putter, club utilisé sur le green pour rentrer la balle dans le trou. Direction le practice, le but ? Envoyer la balle le plus loin possible, ou déjà réussir à taper dedans…

Le moniteur explique la position des mains sur le club, la bonne posture, genoux légèrement fléchis, fesses un peu en arrière, bras tendus, tous les conseils de base pour réussir à taper dans la balle. La concentration optimale ne suffit pas toujours, plusieurs coups sont loupés, la balle n’est même pas effleurée. Rageant !

Maxime me propose alors de mettre une pâquerette sur le tapis et ainsi me forcer à le «brosser». Les sensations de frappes sont nettement différentes en fonction du point de contact avec la balle. J’ai réussi à effectuer quelques jolis coups valorisés par des «super ça, Julie», ou bien «pas mal» de la part de Maxime, pédagogue et bienveillant. En revanche, ma curiosité m’a fait défaut. Le regard doit rester fixe par terre le plus longtemps possible pendant le coup mais l’envie de regarder la balle partir prend souvent le dessus.

Pour continuer la découverte, nous allons sur le green, où se situent les trous. La distance est relativement courte pour les atteindre mais le relief du terrain ajoute de la difficulté à un exercice pouvant paraître simple de prime abord. La chance du débutant oblige, j’introduis plusieurs fois la balle. Pour finir, Maxime et moi partons sur le parcours ; nous tapons tour à tour et nous conservons la balle la mieux placée ; inutile de préciser quelle balle nous avons gardée !

Le contact avec la nature que procure ce sport de plein air est fort agréable ; d’ailleurs je suis rentrée avec de belles couleurs sur le visage. Le golf oblige à jouer sans pression, avec maitrise et précision et ainsi offre un relâchement permettant de faire le vide en soi.

L’équipe du golf prévoit quelques nouveautés pouvant intéresser un plus large public néophyte, n’hésitez pas à vous renseigner.

Golf de la Bosse

http://www.labosse.com

02 54 23 02 60

La Guignardière,

La Bosse (Viévy-le-Rayé) 41290 France

Julie Poirier