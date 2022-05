La base VTT à Souday sera inaugurée en mai

Les bases VTT sont assez rares en Région Centre-Val de Loire. On en compte une du côté de Bourges et, aujourd’hui, la commune nouvelle Couëtron-au-Perche accueille celle de Souday et ses 250 km de chemins balisés pour le vélo tout terrain.

Réalisée dans les anciens sanitaires du terrain de camping de Souday, la base VTT met à disposition des amateurs de VTT un kit d’outillage de réparation, un jet d’eau pour nettoyer son vélo, des sanitaires avec douches et une présentation des différents circuits que l’on peut retrouver en Gps sur le site officiel veloenfrance.fr de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). «Il est également recommandé, pour être labellisé, d’avoir une richesse patrimoniale sur les parcours et qu’elle rayonne à proximité d’hébergement, gîtes et chambres d’hôte, et de lieux pour la restauration. Le syndicat a reçu le label «Base VTT» lors du congrès des Maires à Paris en novembre dernier» détaille Jean-Marie Papot, élu à la commune du Temple et président du Syndicat Intercommunal des Circuits Equestres et Pédestres du Perche (SICEPP) qui réunit quinze communes pour promouvoir et assurer le balisage des chemins.

Ces 250 km de sentiers VTT qui se partagent entre le pédestre et l’équestre ont été balisés en cinq ans. «Non seulement il a fallu les baliser mais, en tout premier, il a fallu les créer. Puis, nous avons répertorié tous les hébergements possibles. Le SICEPP a beaucoup travaillé à sa labellisation, en collaboration avec le Comité départemental de randonnée, la FFCT, la Fédération d’équitation et Equi-Liberté. Des conventions signées également avec le Conseil départemental pour nos chemins de randonnée. Avec l’Office de Tourisme, nous avons créé des QRcode pour nos circuits balisés, ce qui permettra en les flashant avec un simple smartphone d’avoir les chemins géo localisés» conclut, enthousiaste, le président, lui-même cavalier et randonneur. Prochainement, le syndicat devrait également avoir son propre site internet.

AF

Base VTT sera inaugurée le 21 mai à Souday à 14h30

à l’ancien camping (à côté du terrain de football)

Alexandre Fleury