La belle union des associations

Réunir 22 associations, animer et coordonner la pratique du sport ainsi que favoriser l’accès au sport des Vendômois, l’Union Sportive Vendômoise–Union d’Associations ( USV-UA ) s’y attelle toute la saison. Un bilan positif pour 2017 exposé lors de l’Assemblée Générale de l’association avec l’arrivée d’un nouveau club au sein de l’ USV-UA et des projets plein la tête pour cette nouvelle année.

Un peu comme le sport, l’ USV-UA est tonique et dynamique. Structure indispensable à Vendôme pour coordonner tous les clubs sportifs que compte la ville, cette union d’associations organise différents évènements toute l’année (EKIDEN, Fête du Sport,…) et exerce toujours son travail de fond pour soutenir les clubs sportifs en lien avec la municipalité. «Chaque mois, le Comité Directeur se réunit et nous cherchons à redynamiser ces réunions en optant le plus souvent possible pour des sessions à thème comme la gestion des salariés par exemple» souligne Séverine Durin, présidente de l’ USV-UA.

L’association qui compte une salariée et deux emplois en Service Civique se concentre également sur l’accès au sport des personnes handicapées en menant des actions en individuel ou en groupe, en particulier pour les jeunes de l’ IME de Naveil, des classes CLIS et ULIS. Déjà avec l’ USV Judo, des actions ont été menées dés 2017 pour un judo adapté aux personnes âgées dépendantes. Le Guide du sport qui est attendu en début de saison répertoriant toutes les associations sportives adhérentes sera à nouveau distribué en septembre, sans oublier l’animation de la page Facebook et du site internet. Quelques questions posées aux élus présents ce soir là, comme l’ouverture tant attendue du futur centre aquatique et ses horaires réservés aux associations, futures utilisatrices de ce complexe. Lors de l’AG, un vote a bulletin secret a été opéré pour l’accueil ou non au sein de l’ USV-UA d’une nouvelle association sportive : le Practice de la Bouchardière, club de golf situé à Naveil le long de la déviation. Le verdict est sans appel : accord quasiment à l’unanimité, les golfeurs viendront compléter la liste des associations sportives vendômoises. La soirée se termine par la remise des récompenses et médailles de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. La présidente a, entre autres, reçu la médaille de bronze soulignant son engagement et sa disponibilité pour faire vivre le sport à Vendôme.

USV-UA – 24 rue du Dr Faton – Vendôme – 02 54 77 40 90

Alexandre Fleury