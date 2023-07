La Flamme brillera le 9 juillet

À l’occasion du dévoilement par Paris 2024 des lieux qui accueilleront le relais de la Flamme Olympique, le département, avec à sa tête son président Philippe Gouet, a présenté les grandes étapes qui jalonneront le parcours de la Flamme qui passera officiellement en Loir-et-Cher le 9 juillet 2024.

Symbole d’unité et de paix, la Flamme diffuse l’esprit des Jeux sur son passage et marque le début des célébrations. Partant d’Olympie le 16 avril, un relais de 12 jours en Grèce puis une traversée de la Méditerranée à bord du trois mâts à voile le Belem, la Flamme débarquera à Marseille le 8 mai 2024. Une fête continue à travers le pays pendant plus de deux mois qui ouvrira la voie vers les épreuves. Mardi 9 juillet, la Flamme parcourra les rues de Blois, Vendôme et Romorantin sans oublier les lieux emblématiques du département comme Fréteval, Thésée, Chaumont sur Loire et Chambord. « Le Relais de la Flamme permettra au département de promouvoir la pratique du sport et des valeurs fortes qu’elle véhicule. Une occasion unique de mettre en valeur notre patrimoine et savoir-faire » concluait Philippe Gouet lors de la présentation à la Presse.