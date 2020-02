L’année 2020 s’annonce riche en animations

Tout au long de l’année, la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher propose à toutes et tous, des animations diverses et variées, pour apprendre, créer, partager…sur les thématiques de la Pêche et de la Nature. A vos agendas !

Premier rendez-vous des animations, samedi 7 mars, avec une journée «J’aime la Loire… propre !», une opération organisée au niveau national. Plusieurs points de rendez-vous sont mis en place sur le département. Pour la troisième année consécutive, la Fédération de Pêche sera présente sur Blois. Rendez-vous samedi 7 Mars à 8h au port de la Creusille, afin de rendre hommage à cette belle Loire. Pas de réservation.

Les animations Truites (tout public)

Dimanche 22 mars : Animation à la carte «Pêche de la Truite au Toc», de 9h à 15h.

Le matin : Conseils et techniques pour apprendre à bien pêcher la truite aux appâts. Comment pêcher au toc, en dérive naturelle…

Après-midi : comment aborder un poste aux leurres, quel type de canne, montage, leurres utilisés…

Tarifs : 20€. Lieu : le Boële à Lunay. 12 personnes maximum, réservation obligatoire avant le 12 mars.

Week-end spécial mouche,

les 4 et 5 avril : Animation à la carte Pêche de la Truite à la Mouche de 9h à 15h

Samedi «spécial débutant»

Le matin : Découverte du matériel, apprentissage du lancer de base, cibler et poser sa mouche

Après-midi : Présentations des mouches de base. Approche au bord de l’eau et pêche…

Tarif : 20€/personnes – Réservation obligatoire avant le 30 mars. 12 personnes maximum

Dimanche «spécial confirmé»

Le matin : Montage de mouche, + perfectionnement de la technique, le montage du bas de ligne, les noeuds de raccords…

Après-midi : Pêche avec les mouches montées le matin…

Tarifs : 20€/jour – Lieu : Tréhet -12 personnes maximum/jour, réservation obligatoire avant le 23 mars.

Animation Pêche et Nature samedi 28 mars :

Au pôle associatif et culturel de la Mouline à St Firmin des Prés de 14h à 17h. Plusieurs acteurs de l’environnement seront présents. La Fédération de Pêche, accompagnée des associations de Pêche locales, vous propose diverses animations !

Animations jeunes de 8 à 16 ans du 14 au 17 avril

Animations Pêche Nature (en partenariat avec la Fédération de Chasse 41) à la Maison de la Pêche et de la Nature à Blois de 8h30 à 16h30

Matin : Animation en salle, découverte du milieu, simulateur de pêche, visite et découverte de la maison de la pêche et de la nature, montage de ligne, fabrication d’amorce, activités nature…

Après-midi : activités Pêche et Nature au bord de l’eau, application des thématiques vues le matin en salle… Lieu, plan d’eau + rivière (Herbault, Pinconniére, Marais des Rinceaux, le Boële….)

Tarif : 20€/personne/jour. Bon CAF accepté.- Réservation obligatoire avant le 6 avril. 14 personnes maximum

Animation pêche urbaine samedi 25 avril (tout public) à Blois

Dans le cadre de la semaine «Rêve urbain» mise en place par la Ville de Blois, la Fédération de Pêche accompagnée de l’AAPPMA de Blois sera présente samedi 25 avril (jour de l’ouverture de la Pêche du Brochet). Au niveau du port de la Creusille pour une initiation et découverte de la pêche urbaine. Divers ateliers seront mis en place !

La Fédération de Pêche fournit le matériel de pêche pour toutes les animations ainsi que les pass pêche (hors animations des vacances d’avril).

Pass pêche gratuit pour les mineurs – 1€ pour les majeurs – Pique-nique à votre charge

Pour toutes réservations et/ou renseignements :

Fédération de pêche au 02.54.90.25.60 ou

Rémi CARBON, animateur,

au 07.71.28.16.42 mail : remi.carbon@gmail.com.

Le Petit Vendômois