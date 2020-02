«L’année dernière, j’ai gagné les foulées»

Quel enfant vendômois n’a jamais couru aux foulées vendômoises ? Deux directeurs d’école livrent leur motivation à mobiliser le maximum d’enfants le jour de la manifestation.

Depuis 1992, les écoles du Vendômois ont la possibilité de participer aux foulées vendômoises. Elles sont nombreuses à adhérer, avec en moyenne 1200 enfants, représentant 35 écoles pour environ 1800 inscrits toutes épreuves confondues. C’est dire l’intérêt et l’engouement pour cette manifestation auprès de ce jeune public.

Les deux directeurs d’école rencontrés sont unanimes quant à l’engagement collectif que permet la participation à cette organisation, M. Bouguereau pour la Cormegeaie à Vendôme engagé depuis 7 ans et Mme Gallou pour l’école de Villerable investie quant à elle depuis 15 ans, avec la coopération de son adjointe Mme Lukacs. Les enfants courent pour représenter l’école et ainsi espérer gagner le challenge puisqu’un classement est établi au prorata du nombre d’élèves dans l’école et ceux présents à la manifestation. Les deux établissements scolaires rencontrés prennent à cœur le challenge et se disputent la première marche du podium chaque année. Les 5 premiers obtiennent de l’argent pour la coopérative. Une récompense est néanmoins immédiate et individuelle, tous les sportifs en herbe récupèrent une médaille, ce qui procure satisfaction et honneur. Arthur en CP à Villerable exulte en indiquant «l’année dernière, j’ai gagné les foulées». Les enseignants dispensent une préparation en amont avec notamment un cycle athlétisme dans le but de développer l’endurance et d’habituer les enfants à la foule.

La nouvelle situation géographique, dans le centre-ville de Vendôme depuis l’édition de 2019, rend l’épreuve plus agréable également. Cette journée de retrouvailles autour du sport, de l’échange, de l’engagement et du dépassement de soi procure du plaisir aux petits et grands.

Julie Poirier