Début de championnat

Emmanuel Berthereau, pilote au championnat de France et Européen d’Handi sport moto, s’apprête à entamer dès avril sa 4e saison.

Toujours aussi enthousiaste, Emmanuel Berthereau, paraplégique, s’est vu revivre en enfourchant à nouveau une moto il y a 5 ans, soit 25 ans après son accident de voiture qui lui a fait perdre la mobilité de ses jambes. Une gageure tenue en créant l’association Team Handi 41 pour transmettre sa passion et donner l’envie, grâce à des initiations sur des circuits sécurisés, à des personnes à mobilité réduite de pratiquer la moto.

Aujourd’hui, l’association compte 26 adhérents, 15 bénévoles indispensables et une trentaine de partenaires privés car la passion moto coûte cher. Elle accueille dorénavant 4 autres pilotes, Nicolas, Stan, Emile et Kévin en plus d’Emmanuel. Seuls Nicolas et Emmanuel courent en championnat. « Pour sa première saison en 2021, Nicolas s’est classé 1er au championnat de France 600cm3 et 3e au championnat Européen. Une performance que Jean-Marc Delétang à Blois, ancien pilote et concessionnaire Honda aidera en pièces détachées pour la saison 2022 » déclare Emmanuel.

Le championnat Français et Européen représente cinq courses dans l’année qui débutera par une épreuve en prélude des 24h du Mans en avril. Emmanuel et Nicolas poursuivront sur les mythiques circuits européens, celui de Spa en Belgique et Jerez en Espagne. « L’association organise également des entraînements réguliers tout au long de l’année, grâce notamment à l’aide que nous apporte Jean-Marc Delétang » poursuit le pilote. Roulant actuellement sur une 1000 cm3 Suzuki préparée pour son handicap, Emmanuel Berthereau devrait pour la saison prochaine passer chez Honda.

