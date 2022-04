Le club de Vendôme en fédéral 3 sous une nouvelle présidence

Le 13 mars, le stade Guy Boniface était en liesse, l’USV Rugby accèdait au championnat national Fédéral 3 en battant Vierzon devant 600 supporters.

Une belle consécration pour son président, Eric Barthez, qui, depuis 5 ans à sa tête, travaillait à ce que le club puisse montrer son plus haut niveau. Place dorénavant à Carlos Pires, nouveau président de l’USV Rugby qui lui succède le même jour.

Avec maintenant ce passage dans une catégorie supérieure et un nouveau président, le club de rugby de Vendôme se retrouve dans une autre dynamique. Arrivé depuis maintenant 5 ans au club comme bénévole par l’intermédiaire de ses enfants rugbymen, Carlos Pires a pris rapidement des fonctions au sein du bureau en s’occupant de la communication. « J’ai peu joué jeune mais j’ai toujours aimé le collectif du rugby et surtout ses valeurs. Mon oncle, Jasmin Pires, a été président du club dans les années 80 et j’ai baigné dans l’ambiance grâce à mon père qui travaillait chez Jean-Claude Rinner, autre personnage emblématique du club » précise le nouveau président.

Dorénavant, c’est lui qui se retrouve à la tête du club et souhaite se concentrer sur plusieurs objectifs. « Tout le monde a sa place au sein du club, comme joueur évidemment mais aussi comme bénévole. Et on en a besoin ! La convivialité au sein de l’association, c’est notre force, donner envie et non contraindre » poursuit-il. En premier lieu, structurer le club comme il le précise, travaillant dans l’industrie, il appliquera des méthodes pour professionnaliser l’USV Rugby. S’occuper du sponsoring aussi car, qui dit Fédéral 3, dit également des dépenses supplémentaires. « L’école de rugby est également un élément important. Nos joueurs actuellement de l’équipe 1 montée en Fédéral 3 sont quasiment tous issus de la formation du club de Vendôme. Avec les futurs Championnats du monde en 2023 et avec le grand Chelem remporté cette année, on s’attend à l’arrivée d’un grand nombre de jeunes licenciés. Nous devons être prêts à les accueillir dans de bonnes conditions et l’école de rugby est primordiale. La Fédération nous aide en offrant par exemple à partir du 1er avril, la licence gratuite pour les – de 14 ans » conclut Carlos Pires.

AF

Alexandre Fleury