Le département soutient le sport

Dans le cadre de sa politique de valorisation de la pratique du sport, enjeu majeur de santé publique, le Conseil départemental soutient au travers de la Team 41 depuis 2019, une vingtaine de sportifs de haut niveau locaux en plus de son soutien aux comités sportifs départementaux, aux sports scolaires et périscolaires. L’objectif est bien de permettre à de jeunes athlètes loir-et-chériens à l’avenir prometteur de disposer de moyens pour se préparer dans les meilleures conditions possible en perspective des grandes échéances sportives et notamment olympiques. En 2024, 22 athlètes constituent cette team 41 et peuvent bénéficier d’une aide financière jusqu’à 2 000€/an et des services d’un préparateur physique et mental.