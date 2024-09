Le sport adapté, un engagement de chaque instant

Depuis le 28 août, les Jeux Paralympiques à Paris mettent en lumière des athlètes déterminés. Cependant, le sport adapté va bien au-delà de ces événements. Micheline Martin et Muguette Saillard, figures de l’USV-UA à Vendôme, se consacrent depuis plus de dix ans au développement du sport pour tous, œuvrant pour un modèle sportif inclusif et solidaire.

Historique du sport adapté à Vendôme

L’histoire du sport inclusif à Vendôme débute dans les années 1990 avec Laurent Esnault, directeur technique du judo, qui initie des cours pour des personnes atteintes de trisomie à Rochambeau. En 2013, l’USV-UA commence à organiser des activités sportives pendant les vacances scolaires à la demande du collège Robert Lasneau et d’Yvonne Cholet. Des partenariats se créent avec des associations sportives du Vendômois, permettant aux jeunes en situation de handicap de pratiquer divers sports comme l’athlétisme, le tennis, la gymnastique, le rugby, le judo et la natation. C’est le cas de Micheline Martin, créatrice et responsable de la commission sport adapté durant quatre ans aux côtés de Muguette Saillard, qui assurait tous les mercredis des cours d’athlétisme aux enfants.

«S’adapter aux différents types de handicaps et former les entraîneurs»

Aujourd’hui, le handisport continue de progresser au sein de l’USV-UA grâce à des bilans annuels effectués dans les centres d’accueil et les associations, ajustant les activités aux besoins des participants. «Il est essentiel de s’adapter aux différents types de handicap et de former les entraîneurs pour répondre aux besoins spécifiques», explique Muguette Saillard, présidente du Judo Club Vendômois-USV et actuelle responsable de la commission du sport adapté de l’USV-UA. D’ailleurs, des formations seront proposées du 16 au 18 septembre à la résidence La Varenne, en partenariat avec le comité départemental du sport adapté. Cette formation permettra aux participants de se familiariser avec les pratiques en situation réelle.

Ouverture aux adultes

Depuis 2019, le sport spécialisé s’est étendu aux adultes, notamment aux résidents des foyers La Varenne et Anaïs. L’USV-UA organise six à sept sessions annuelles pour ces groupes au sein des associations sportives engagées du Vendômois, mais espère que d’autres associations sportives se proposeront pour organiser des créneaux supplémentaires.

Pour faire découvrir et pratiquer au plus grand nombre le sport adapté, à l’occasion de la 28e semaine du handicap, l’USV-UA organise le 23 novembre au lycée Ampère des séances sportives. Cinq disciplines «parasportives» seront mises à l’honneur de 9h à midi. D’autre part, le 15 mars au Marché couvert, l’événement “Vendôme, Soyons Sport” mettra en avant les sports collectifs handisport pour les élèves de CM1, CM2 et 6e, qu’ils soient en situation de handicap ou non.

L’importance du sport adapté

Le sport est crucial pour le bien-être physique et mental des personnes en situation de handicap. «En incluant les personnes handicapées dans le sport, nous pouvons réduire leur besoin de médicaments grâce aux bienfaits physiques et mentaux que cela procure», s’enthousiasme Muguette Saillard. «Il est crucial d’être à l’écoute, d’échanger, de découvrir les participants et de comprendre leur handicap pour toujours s’adapter à eux», ajoute-t-elle.

«Notre mission, notre flamme paralympique depuis des années»

Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 qui se terminent ce mois-ci soulignent l’intérêt pour le handisport. Muguette Saillard et Micheline Martin favorisent une visibilité égale pour tous les sports. “Les voir pratiquer leur sport avec abnégation et force fait vibrer,” conclut Muguette Saillard, illustrant la force et l’inspiration que le sport adapté peut apporter à la communauté. «Avec Micheline, c’est vraiment notre mission, notre flamme paralympique depuis des années, en somme.»

