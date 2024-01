Le tennis et bien plus encore

L’USV Tennis se réunissait autour de son président Eric Régnard pour présenter son bilan 2022-2023 et ses prévisions pour l’avenir du club, 1ᵉʳ club de Loir-et-Cher en termes d’effectif avec ses 500 membres.

Un rapport sportif satisfaisant en premier lieu avec trente équipes engagées soit 160 joueurs et joueuses sur le championnat départemental, régional et pré-national. Le club vendômois organise également vingt-cinq tournois sur l’année, tournés vers les jeunes et adultes. « Joël et Maxime, nos deux entraîneurs salariés ont mis en place quelques plateaux Galaxie, l’occasion pour les enfants de mettre en pratique ce qu’ils apprennent en cours et surtout un bon moyen de leur faire découvrir la compétition de façon ludique » détaille le président.

Le projet, qui a retenu toute l’attention, est ce futur complexe couvert au Sanitas. « Notre premier projet a été rejeté car le terrain est en zone inondable. Nous avons revu à la baisse notre ambition. Les deux courts couverts actuels seront recouverts d’une structure accueillant des panneaux photovoltaïques qui assurera une étanchéité parfaite. Nous construirons un padel couvert et un club house attenant aux courts pour que les familles et visiteurs soient dans de bonnes conditions pour observer les joueurs » insiste Eric Régnard.

En effet, l’USV Tennis investit dans la pratique du padel qui remporte de plus en plus de succès, un sport qui a rencontré son public. « L’idée est bien de développer l’essor du padel en offrant en plus des deux courts extérieurs construits il y a huit ans, un court couvert et à l’abri pour la pratique l’hiver ». A savoir que même au niveau national, la Fédération de tennis pousse le padel, ce sport ludique qui a la cote face à la pratique du tennis qui a considérablement baissé. « Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui jouent au tennis et au padel mais les clubs qui ont investi dans ce sport ont gardé leur nombre de licenciés » conclut le président.