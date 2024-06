L’USV Athlétisme organise le 23 juin sa 3e édition du Trail de l’Oratoire à Vendôme.

Même si l’épreuve existait déjà auparavant sous le nom des Foulées Forestières, le Trail de l’Oratoire permettra à nouveau sur trois courses enfants et trois courses adultes de réunir tous les amateurs de courses nature. Avec pour la première fois, une distance de 21km, un semi-marathon nature, les organisateurs changent à chaque fois les parcours. Stéphane, au sein du club est le traceur, celui qui avec son vélo et un GPS est chargé de tracer les courses.

Le rendez-vous est donné, à tous les coureurs, au niveau du Centre Leclerc pour se garer et au niveau du petit parc de l’Oratoire derrière la pharmacie. L’édition 2023 avait réuni 300 adultes et 50 enfants. «On espère dépasser ce nombre. On voit revenir petit à petit les participants depuis la pandémie. Il aura fallu 2 à 3 ans pour que les sportifs reprennent le rythme des entraînements et des épreuves. C’est l’un des derniers trails du département qui se disputent dans la forêt avec un passage dans les vignes avec une vue splendide sur le sud de Vendôme et son château» conclut Fabio Pirreli, président de l’USV Athlétisme.