L’enseignement de la voile et plus encore

Néovent, l’association de sports nautiques basée sur le plan d’eau de Villiers/Loir, rouvrira après une période d’hivernage ses portes à la mi-mars pour une nouvelle saison. Une nouvelle équipe aux commandes pour un dynamisme retrouvé avec l’ouverture dès aujourd’hui des inscriptions pour le futur « Stage pleine nature » prévu aux vacances de printemps.

Que ce soit, la planche à voile, le dériveur, le catamaran, le pédalo ou le paddle que Néovent développe de plus en plus et pratique aussi bien à Villiers qu’en extérieur, les sports nautiques ont bien présents sur notre territoire. La présidence collégiale, dont les 9 membres ont un rôle précis, définit les grandes actions de l’association.

En attendant le mois de juin et l’ouverture pour la saison des locations les week-ends et la semaine en juillet et août, l’association anime plusieurs activités vers les adultes comme, entre autres, la marche nordique l’hiver ou le paddle dés le printemps. Pour les enfants, les mercredis sont consacrés au centre de loisir pour des multiples activités ou pendant les vacances scolaires avec les inscriptions ouvertes pour le futur Stage pleine nature du 22 au 26 avril. «Le stage se déroule sur la base nautique avec des activités ajustées en fonction de la météo. Des activités nautiques et terrestres proposées comme le canoë-kayak, tir à l’arc ou chasse aux trésors» détaille Laura Neille, coadministratrice de Néovent.

Actuellement en recherche d’un moniteur ou monitrice pour cette nouvelle saison, Néovent ajuste les voiles pour préparer comme il se doit cette nouvelle saison qui débute dès le mois de mars.

Stage Pleine Nature, du 22 au 26 avril pour les de 6 à 12 ans, inscriptions : Stage Pleine Nature, du 22 au 26 avril pour les de 6 à 12 ans, inscriptions : contact@neovent.org